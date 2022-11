God of War – Ragnarök: Collector's Edition für den großen Geldbeutel

PS4 PS5

Am 9. November erscheint mit dem Actionadventure God of War – Ragnarök ein Spiel, das bei einem aktuellen GG-Test von Benjamin Braun eine richtig gute Bewertung abstauben konnte. Neben der regulären Variante wird auch umfangreiche Collector's Edition zu dem neuen God of War erscheinen, die aber eurem Geldbeutel einiges abverlangen könnte, da sie preislich je nach Anbieter zwischen 239,99 und 249,99 Euro liegen wird.

Mit folgenden Inhalten wird die Collector's Edition ausgestattet sein:

Physisch

Gedruckter Gutscheincode der Vollversion von God of War - Ragnarök für Playstation 4 und Playstation 5

Steelbook-Verpackung (keine Spiel-Disc enthalten). Die Steelbook-Verpackung von God of War - Ragnarök zeigt den Bären und den Wolf

5-cm-Schnitzereien der Wanen-Zwillinge. Nachdem in der Collector's Edition von God of War (2018) bereits Atreus‘ geschnitzte Holzspielzeuge der Huldu- Brüder enthalten waren, macht die God of War - Ragnarök Collector's Edition das Set mit Schnitzereien der Wanen-Zwillinge komplett

Zwergen-Würfelset. Enthält ein Würfelset mit einer hochwertigen holzähnlichen Oberfläche in einem Würfelbeutel mit dem Zeichen von Yggdrasil auf der Außenseite

40-cm-Nachbildung von Mjölnir. Eine detaillierte Nachbildung von Thors unverkennbarer Waffe aus God of War - Ragnarök

Digital

Kratos' Düstertal-Rüstung

Atreus' Düstertal-Kleidung (kosmetisch)

Düstertal-Klingengriffe für die Chaosklingen

Düstertal-Axtgriff für die Leviathanaxt

Offizieller digitaler Soundtrack zu God of War - Ragnarök

Digitales „Dark Horse“-Mini-Artbook

Avatar-Set

Playstation 4-Design

Für die Nutzung der digitalen Inhalte ist ein Konto für Playstation Network und eine Internetverbindung zum Einlösen des Codes erforderlich. Die zusätzlichen Spielgegenstände stehen euch im Spiel noch nicht sofort zur Verfügung und werden erst durch Story-Fortschritte freigeschaltet.