Argos: Nächstes Spiel von Warren Spector wird Multiplayer-Titel

Im März diesen Jahres ließ der legendäre Game Designer Warren Spector (der auch in der GG-Doku zur Geschichte der GDC zu Worte kommt) in einem Interview durchblicken, dass er nach seinem Ausscheiden beim System Shock 3 mit einem neuen Team bei Otherside Entertainment an einem neuen Spiel arbeite, mit dem er den nächsten Schritt im Genre der Immersive Sims schaffen will, das er in seiner Zeit bei Entwickler Looking Glass selbst durch Titel wie Ultima Underworld, Deus Ex und System Shock mit prägte.

In einem neuen Interview mit IGN teilte Spector nun ein paar Info-Häppchen zu seinem neuen Projekt Argos - Riders on the Storm. So habe er sich jahrelang den Kopf zerbrochen, was der nächste Schritt in dem Genre sein soll. Die Antwort ist anscheinend, die Design-Prinzipien der großen spielerischen Freiheiten von Immersive Sims in einem Multiplayer-Titel umzusetzen. Wie Spector angibt, sei es an der Zeit für ihn, sich an Multiplayer zu versuchen.

Es sei die Überzeugung von Spector, dass jedes Spiel etwas bieten sollte, was man noch nie zuvor getan oder gesehen hat und er verspricht, mit Argos diesem Anspruch gerecht zu werden. Wie es bei IGN heißt, deutete Spector dabei an, es gehe nicht um ein MMO, sondern Multiplayer mit einer überschaubaren Anzahl an Spielern. In jedem Fall soll der Titel sehr ungewöhnlich werden: