Diablo 4: Launch angeblich im April 2023

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Diablo 4 wird heiß erwartet. Wie Windows Central und XboxEra unter Berufung auf anonyme Quellen berichten, könnte das Zeitfenster für den Release April 2023 sein. Ebenso wollen beide Sites erfahren haben, dass Diablo 4 während der Game Awards im Dezember 2022 vorbestellbar sein wird.

Der vierte Teil der Action-RPG-Serie wird wieder in Sanctuary spielen, dieses Mal wird aus der Spielwelt aber eine waschechte Open World werden. Der Spieler findet sich mitten im Schmelztiegel der Schlacht zwischen Himmel und Hölle wieder. Activision Blizzard will zurück zur dystopischen Stimmung der ersten beiden Teile. Grund hierfür ist das Feedback zum Vorgänger Diablo 3, das mehrfach für das bunte, zeichentrickähnliche Erscheinungsbild kritisiert wurde. Mehr Infos dazu und zu Diablo 4 findet ihr in unserem Interview mit Blizzard von letztem Jahr.

Wie bereits im September berichtet, soll die offene Beta zu Diablo 4 Anfang 2023 starten, während bis zum 18. November 2022 noch Einladungen für die geschlossene Beta verschickt werden. Am 8. Dezember auf den Game Awards 2022 wird sich zeigen, ob die Gerüchte einen wahren Kern haben und Diablo 4 wirklich im April 2023 erscheinen wird.