Stranger Things VR: Spiel zur Netflix-Serie angekündigt

Die US-amerikanische Mysteryserie Stranger Things läuft auf Netflix nicht nur überaus erfolgreich, sie ist auch bei Fans und Kritik überaus beliebt, was die hohen Zustimmungszahlen bei dem Ratingdienst Rotten Tomatoes aufzeigt.

Jetzt hat der Streamingdienst ein neues Spiel mit dem Titel Stranger Things VR angekündigt, welches als ein psychologisches Horror- und Actionspiel beschrieben wird. Die Spieleentwicklung übernimmt die Firma Tender Claws, die sich zuvor bereits für die Spiele Virtual Virtual Reality 2, Tempest, The Under Presents und Tendar verantwortlich zeichneten und somit im VR-Bereich schon Erfahrung sammeln konnten. Die inhaltlichen Aspekte zum Spiel sind bislang eher spärlich:

Spiele als Vecna in diesem neuen Stranger Things-Abenteuer in VR. Werde zum Erforscher unbekannter Realitäten, während du den Hive Mind formst und die Leere zähmst. Dringe in Gedanken ein und beschwöre Albträume herauf, um dich an Eleven und Hawkins zu rächen.