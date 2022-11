Ghost Trick - Phantom Detektiv: Erscheint es bald auch für den PC?

DS iOS Android

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wie Gematsu berichtet, hat das "Game Rating and Administration Committee of Korea" das bisher nur für Nintendo DS und Mobilgeräte erschienene Ghost Trick - Phantom Detektiv (zum User-Artikel) bewertet. Anhand der verwendeten Codierung im Bewertungsergebnis lässt sich offenbar ableiten, dass demnächst eine Veröffentlichung des Detektivspiels aus der Feder von Shu Takumi für den PC anstehen könnte. Als Publisher wurde Gamepia genannt, die auch für die Vermarktung anderer Capcom-Titel in Korea zuständig sind.

In Ghost Trick schlüpft ihr in die Rolle des kürzlich ermordeten Sissel, der die Chance bekommt, seinen eigenen Mord aufzuklären und andere Leben zu retten. Dazu könnt ihr als Geist die Welt der Lebenden manipulieren, also sogenannte "Ghost Tricks" durchführen.

Ob sich die Vermutungen bestätigen und ob das Spiel dann auch in Deutschland erscheint, steht allerdings noch in den Sternen.