John Wick: AAA-Spieletitel in Planung

PC Switch XOne PS4 MacOS

Das John Wick-Universum rund um den scheinbar unbezwingbaren gleichnamigen Auftragskiller wächst stetig. Nicht nur, dass der vierte Kinofilm der Reihe ab dem 24. März 2023 in den Kinos starten wird, in wenigen Tagen beginnt auch die Produktion von Ballerina, einem Spin-off mit Ana de Armas in der Hauptrolle. Außerdem ist für den März 2023 eine Prequel-Serie mit dem Titel The Continental angekündigt, die bei dem Streamingdienst von Amazon Prime starten soll.

Darüber hinaus liebäugelt das verantwortliche Filmstudio Lionsgate mit dem Plan eines großen Videospiels, das auf dem Action-Franchise von John Wick basieren soll, wie der CEO des Studios John Feltheimer erst kürzlich in einer Telefonkonferenz mit Investoren verriet. Dabei sind folgende Worte gefallen:

Ich möchte hier nicht vorgreifen, aber wir glauben, dass aus John Wick ein großes AAA-Spiel gemacht werden kann. Wir haben uns Vorschläge eingeholt. Wir sind auf jeden Fall daran interessiert, das voranzutreiben, aber mehr möchte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen.

Wer bei dieser Nachricht gleich losdaddeln möchte, kann das bei dem Indie-Titel und Taktik-Actionspiel John Wick Hex bereits tun, welches bei einem GG-Test von Rüdiger Steidele eine ordentliche Wertung abräumen konnte. Zusätzlich könnt ihr euch einen Trailer zu dem kommenden Kinofilm anschauen.