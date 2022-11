Laura Bow and the Mechanical Codex: Gameplay-Video veröffentlicht

PC

Vor mittlerweile drei Jahren hat NineZym Entertainment mit Laura Bow and the Mechanical Codex (zur News) die Fortsetzung der zweiteiligen, ehemaligen Sierra-Adventure-Reihe rund um die namensgebende Hobbydetektivin angekündigt. Seitdem ist es jedoch relativ still um das Projekt geworden, lediglich einige Artworks und Work-In-Progress-Szenen sind an die Öffentlichkeit gelangt.

Jetzt gab es endlich wieder ein Lebenszeichen: Am 3. November veröffentlichten NineZym auf ihrem YouTube-Kanal ein Gameplay-Video, das ihr euch am Ende dieser News ansehen könnt. Darin seht ihr den Vorspann des Spiels und die ersten Minuten, in denen ihr Laura durch ihren Arbeitsplatz in der Redaktion von "The New York Daily Register News Tribune" steuern können sollt.

Laut Aussagen der Entwickler seht ihr hier aber immer noch einen frühen Entwicklungsstand, so dass sich am fertigen Spiel noch einiges ändern kann. Daher liegt auch die Bekanntgabe des Veröffentlichungstermins noch in weiter Ferne.