Spieleveteranen-Podcast #293: Off-Topic 11/2022

Gute Filme, Serien-Flop, dunkle Klänge

Teaser Heinrich und Jörg haben jede Menge News im Gepäck und auch reichlich Off-Topic-Redebedarf. Es gibt kanadische Natur, Zukunftsvisionen von William Gibson und Insider-Wissen aus der Buchbranche.

Das ist eine zusätzliche Episode für unsere Patreon-Unterstützer ab der $5-Klasse. Hier erfahrt ihr, wie ihr das volle Programm hören könnt: https://www.patreon.com/spieleveteranen

Noch vor dem reichhaltigen News-Talk beginnt diese Ausgabe mit echtem Off-Topic-Spirit, denn Jörg und Heinrich breiten Halloween-Anekdoten aus. Dann geht es bei den aktuellen Spielberichten um Segas neue Minikonsole und Kartenstrategie mit Superhelden. In der zweiten Programmhälfte werden die Computer- und Videospiele vorerst zu den Akten gelegt, um sich über alles andere auszutauschen, was die weite Welt der Unterhaltungsmedien zu bieten hat. Mit dabei: Spannende Zukunftsreisen via VR-Brille, eine bildgewaltige Noir-Geschichte, eine schrullige Vampir-WG und hitzige Diskussionen auf dem Feld der Meeresbiologie.

Spieleveteranen-Episode 45-2022 (#293) mit Heinrich Lenhardt und Jörg Langer hat eine Laufzeit von 1:44:47 Stunden.

00:00:15 News & Smalltalk

00:47:52 Spieleveteranen Off-Topic

0:48:25 Serien-Ressort: Peripherie , Insel der Küstenwölfe , What We Do in the Shadows . Außerdem wird der Sieger im Fantasy-Duell Die Ringe der Macht versus House of the Dragon gekürt.

, , . Außerdem wird der Sieger im Fantasy-Duell versus gekürt. 1:14:00 Musik-Ressort: Dead God von Skold, We Will Meet in a Hurricane von Bedouin Soundclash, Revolver – Special Edition von den Beatles.

von Skold, von Bedouin Soundclash, von den Beatles. 1:19:42 Buch-Ressort: Fairy Tale von Stephen King und ein Update zur deutschen Übersetzung von Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow .

von Stephen King und ein Update zur deutschen Übersetzung von . 1:26:29 Film-Ressort: Nightmare Alley, Triangle of Sadness, The Greatest Beer Run Ever.