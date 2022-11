Viva la Twitch?

Teaser Immer wieder veranstaltet die Redaktion auch Live-Streams. Verratet uns, ob ihr euch regelmäßige GG-Streams wünscht, auch wenn dafür manch anderer größerer Inhalt nicht realisiert werden kann.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die GamersGlobal-Redaktion streamt zu passenden Anlässen mithin auf Twitch mit reger Beteiligung eurerseits im Chat. So gab es jüngst beim Halloween-Event dreimal spielbaren Horror (mit gruseligen aber auch grausigen Titeln), die Live-Jahresrückblicke oder auch einen Spieleabend von Hagen und Jörg mit Dark Souls - Das Brettspiel.

In der heutigen Sonntagsfrage wollen wir nun von euch wissen, wie wichtig euch GamersGlobal-Streams allgemein sind. Reichen euch unregelmäßige Themen-Streams? Oder legt ihr wert auf regelmäßige Live-Übertragungen – auch wenn wir zur Umsetzung regelmäßiger Streams entsprechend Zeit verlieren, die wir in aktuell stattdessen in interessante große Inhalte wie Tests investieren? Verratet es uns, indem ihr euch in die untenstehende Umfrage eintragt und teilt auch gerne in den Kommentaren eure Gedanken zum Thema dieser Sonntagsfrage.

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Den Link zur Übersicht der mehr als 300 Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.