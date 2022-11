Teaser Das aktuelle Editorial beschäftigt sich mit zum Teil baulichen Themen, zum Teil auch mit erbaulichen. Ihr erfahrt zudem einige Gedanken zur jüngst erfolgreich abgeschlossenen Mitarbeitersuche.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Schon gehört, gelesen, gemerkt? Aktuell läuft eine Premium-Aktion, die bis zu 50% Rabatt auf ein neues Jahresabo gewährt. Und sobald das live ist – via PayPal nur Sekunden später – wird es hier drunter auch nicht mehr so schnell grau. Wäre doch toll, ihr könntet meine diesmaligen Mini-Rants lesen!

Zum bisherigen Erfolg der Abo-Aktion erzähle ich gleich noch mehr, aber selbstverständlich gehört auch in ein Editorial, wenn es eine neue Mitarbeiterin bei einem Magazin gibt. Insofern ist dies nun die dritte Erwähnung in dieser Woche, dass wir uns über unseren Neuzugang Ramona Kiuntke freuen! Mehr erfahrt ihr in ihrer Vorstellungsnews, und Premium-User können sie außerdem im aktuellen Wochenschluss-Podcast hören (und außerdem zwei Obsidian-VIPs, aus zwei Interviews in dieser Woche), wo sie einiges zu ihrem Werdegang zu erzählen hat. Auch zum Thema Mitarbeiter-Findung werde ich gleich einige Absätze schreiben.

Damit starten wir so langsam ins richtige, dem Blick der Premium-losen Menschheit verborgene hochgeheime Editorial des Monats Oktober 2022 – immerhin elf Tage früher im Folgemonat als das letzte, vielkommentierte. Wenn wir so weiter machen, wird dereinst das Februar-Edi Ende Februar kommen. Verrückt, ich weiß!