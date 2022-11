PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 7. bis zum 11. November (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Willkommen bei Next Week on Xbox! Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich sind. In dieser und der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Titel für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

8. November – Football Manager 2023 (Windows)

Game Pass – Mit Football Manager 2023 tauchst Du noch tiefer in die verschiedensten Aspekte des beliebtesten Ballsports aller Zeiten ein – und das pünktlich zum Release im PC Game Pass! Das Runde muss ins Eckige, doch das hängt von einer Vielzahl an Management-Faktoren ab, die allesamt in Deinen Händen liegen. Verdien Dir die Liebe Deiner Fans, trickse rivalisierende Clubs aus und erklimme mit Deiner Mannschaft die Spitze des Weltfußballs.

8. November – Football Manager 2023 Konsole

Game Pass – Beweise Geschick und führe als Fußball-Manager*in Deine Mannschaft an die Spitze des Weltfußballs – und das pünktlich zum Release im Xbox Game Pass. Ursprünglich als Xbox Edition bekannt, konzentriert sich der Football Manager für Konsole auch 2023 auf all die Aspekte, des Management-Jobs, die über Triumph oder Niederlage Deines Clubs entscheiden. Beherrsche den Transfer-Markt, meistere das Taktik-Brett und begeistere den Vorstand mit Deinem beeindruckenden Pitch!

. November – Return to Monkey Island (Xbox Series X|S und Windows)

Optimiert für Xbox Series X|S / Game Pass – Return to Monkey Island ist eine unerwartete aber fantastische Rückkehr in das geliebte Kult-Franchise von Ron Gilbert. Hier werden die spannenden Abenteuer von The Secret of Monkey Island und Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge fortgeführt. Welche Überraschungen werden Dich bei der Rückkehr nach Monkey Island erwarten? Finde es ab dem 8. November heraus!

8. November – Sonic Frontiers

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Im neuesten rasanten Abenteuer von Sonic the Hedgehog prallen Welten aufeinander! Bei der Suche nach den verlorenen Chaos Emeralds landet Sonic auf einer uralten Insel voller seltsamer Kreaturen. Kämpfe gegen Horden mächtiger Feinde und erkunde eine atemberaubende Welt voller Action, Abenteuer und Geheimnisse.

9. November – Crowalt: Traces of the Lost Colony

Crowalt: Traces of the Lost Colony ist ein fantastisches Abenteuer, das traditionelles Storytelling mit kultiger Pixel-Grafik kombiniert. Der junge Abenteurer Hugh Radcliff verfolgt eines der größten Geheimnisse der Geschichte, die verlorene Kolonie. Bezwinge Piraten, tauche in einheimische Rituale ein, enthülle Verschwörungen und triff auf Deiner spannenden Reise immer wieder schwierige Entscheidungen, um der Lösung des Mysteriums näherzukommen.

9. November – Geometric Sniper

Du schlüpfst in die Rolle eines Strichmännchen-Snipers, der in den wuselig monochromen Umgebungen stets den Überblick behalten muss. Achte bei Auftragsannahme genau auf das Foto und die von Kundschafter*innen gesammelten Informationen zur Zielperson. Als Sniper brauchst Du ein gutes Gedächtnis, ein scharfes Auge und das Gespür für das richtige Timing – denn in dieser Welt werden Fehlschüsse nicht toleriert!

9. November – Super Woden GP

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Kaufe ein billiges Auto und melde Dich für Deine ersten Rennen an und nutze dann Deine Preisgelder, um bessere Fahrzeuge zu kaufen. Schon nimmst Du an größeren Rennen teil und steige an die Spitze auf! Erkunde Rally-Wettrennen, den Arcade-Modus, Ausdauer-Events und mehr im kultigen Isometrie-Rennstil der 90er Jahre.

10. November – Geometric Feel the Beats

Geometric Feel the Beats wandelt auf den Spuren klassischer Arcade-Games voller Science Fiction. Mit Beats, die an Kultklassiker wie Tron erinnern, legst Du Dir den perfekten Soundtrack auf die Ohren, um mit Deinem Schiff waghalsige Manöver zu fliegen. Erfülle anspruchsvolle Missionen, sammle wertvolle Punkte und reinvestiere diese direkt in Verbesserungen für Dein Schiff.

10. November – Kaiju Wars

Du bist Bürgermeister*in von Floatio City und Deine Aufgabe ist so simpel wie ehrgeizig: Du musst Deine Stadt vor Horden von Kaiju-Monstern verteidigen, die immer wieder einfallen. Das chronisch unterfinanzierte Militär ist dabei nur wenig hilfreich. Es liegt also an Dir, die Monster mit der richtigen Taktik zurückzudrängen.

10. November – Lord of the Click III

Das dritte, fantastische Kapitel von Lord of the Clicks ist da! Schlüpfe in die Rolle des todesmutigen Clicker-Generals und stelle Dich furchtlos Horden von Feinden, um Deinem Königreich Frieden und Wohlstand zu bringen. Dank aufpolierter Grafik und neuen Funktionen wie der neuer Einheiten-Beschwörung steht Deinem Abenteuer in der cartoonhaften Welt nichts mehr im Wege!

10. November – Vampire Survivors (Konsole)

Game Pass – Vampire Survivors ist ein Roguelite mit minimalistischem Gameplay und einem knallharten Kampf gegen die Zeit. Verstecken ist keine Option; es geht lediglich darum, Gold zu sammeln, Vampire niederzustrecken und die verfluchte Nacht zu überleben. Doch das ist wesentlich einfacher gesagt als getan! Es brechen finstere Zeiten für Vampire an!

11. November – Atari 50: The Anniversary Celebration

Smart Delivery – In Atari 50: The Anniversary Celebration begibst Du Dich auf eine interaktive Reise durch 50 Jahre Gaming-Geschichte. Erkunde die interaktiven Zeitleisten, zocke Dich durch über 100 Spiele aus der Atari-Historie und genieße spannendes Zusatzmaterial wie Dokumentationen, Interviews und Fun Facts.

11. November – Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager

Hunderte von Abenteurer*innen strömen in Dungeons, um auf Ihrer Reise Ruhm, Reichtum und riesige Schätze zu finden. Doch sie haben nicht mit Dir, dem Dungeon Master gerechnet. In diesem originellen Mix aus Dungeon Management und Roguelite wechselst Du die Seiten und setzt alles daran, die Held*innen davon abzuhalten, Deinen Dungeon zu plündern. Stelle Monsterhorden zusammen, platziere fiese Fallen und treib Die Abenteurer*innen zur Verzweiflung!

11. November – Paper Flight – Speed Rush

Xbox One X Enhanced – Du schlüpfst in die Rolle eines kleinen Papierfliegers, der die Welt vor kleinen, aber bösen Ballondämonen retten soll, indem er durch sie hindurchsaust. Paper Flight ist ein entspanntes und unterhaltsames Abenteuer, in dem es nicht um die Rettung der Welt geht. Hier geht es nur darum, böse ausschauende Ballons zerplatzen zu lassen und so lange wie möglich auf den Luftströmungen dahinzugleiten. Genieß den Flug!