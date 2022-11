PM: Spielt den FIFA World Cup 2022™ ab dem 9. November in FIFA 23 (Sony Playstation Blog)

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

FIFA 23 ab 51,99 € bei Amazon.de kaufen.

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Es ist wieder mal an der Zeit. Die Welt vereint sich unter einem Banner, um das größte Turnier des Fußballs gebührend zu feiern, und es gibt wohl kaum einen besseren Weg dafür, als sich selbst in das Erlebnis zu stürzen. Der FIFA World Cup 2022 wird ohne zusätzliche Kosten in FIFA 23 verfügbar sein und bietet all das Drama, die Aufregung und die Authentizität des echten Turniers sowie eine ganze Saison voller Inhalte, die in FIFA 23 Ultimate Team eintreffen werden.

Freut euch auf die ultimative Verbindung zum Turnier, mit authentischer „FIFA World Cup“-Präsentation, Zwischensequenzen und allen 32 qualifizierten Nationalmannschaften in einem Online-Modus, einem anpassbaren Modus und einem Live-Turniermodus.

FIFA 23 liefert ein „FIFA World Cup“-Erlebnis mit authentischen Stadionobjekten, Bällen, zusätzlichen Spieler-Headscans, der ikonischen Trophäe und zwei Stadien, einschließlich dem beeindruckenden „Lusail Iconic Stadium“, in dem der Champion des Turniers gekrönt werden wird. Spieler können zudem in den Genuss von eigens erstellten Kommentaren für den FIFA World Cup sowie Grafiken und Zwischensequenzen kommen, welche die weltweite Atmosphäre des Weltsports einfangen und ein Tor in der letzter Minute noch eindrucksvoller machen werden.

Bleibt ab dem 21. November über alle Ergebnisse, Partien, Statistiken und Mannschaften auf dem Laufenden, während sie am Ende jedes Spieltags in der echten Welt aktualisiert werden, wodurch auch jeden Tag neue Spiele in „Dein FIFA World Cup“, im Schnellspiel sowie im Online-Schnellspiel freigeschaltet werden.

Nehmt das Schicksal eure ausgewählte Nation in der Weltmeisterschaft selbst in die Hand, wenn „Dein FIFA World Cup“ nach der ersten Partie am 1. Spieltag in FIFA 23 verfügbar gemacht wird. Entscheidet euch für ein Land, wählt euren Startpunkt aus vergangenen oder aktuellen Partietagen aus und nehmt dann an einem authentischen Einzelspieler-Turnier teil, das die bis dato erzielten Fortschritte in der echten Welt widerspiegeln wird. Falls euer Lieblingsland zu früh ausgeschieden ist, könnt ihr die Zeit zurückdrehen und das Ergebnis in die eigenen Hände nehmen, um selbst zu entscheiden, wer am Ende die ikonische Trophäe in die Höhe streckt.

Habt ihr ein Unentschieden entdeckt, dass es verdient hat zu einem Klassiker des FIFA World Cup zu werden? „Präsentiertes Schnellspiel“ erlaubt es dir in vergangene oder aktuelle Spieltage einzutauchen und authentische Partien mit ihren echten Mannschaften im Einzelspielermodus nachzustellen oder Freunde lokal und online herauszufordern.

Der Einzelspieler-Turniermodus erlaubt es euch, in einer authentischen Nachstellung des ganzen Turniers in die Rolle einer der 32 qualifizierten Nationen zu schlüpfen und vom Eröffnungsspiel bis zum Anheben der ikonischen „FIFA World Cup“-Trophäe alle Spiele nachzuspielen. Ihr könnt euch zudem auch ein eigenes Turnier zurechtschustern und euer Erlebnis anpassen, indem du Gruppen veränderst und Teams austauscht, die es nicht in das eigentliche Finale des FIFA World Cup 2022 geschafft haben.

Bahnt euch online im Turniermodus mit einer der 32 qualifizierten Nationalmannschaften deinen Weg durch die K.O.-Runde und kämpft gegen andere FIFA-Fans aus aller Welt um „FIFA World Cup“-Ruhm zu erlangen.

Schließt euch mit Freunden lokal auf eurem Sofa zusammen, um Anstoß-Partien auszufechten, oder stellt euch einem KI-Gegner. Wählt eine Partie der Gruppenrunde oder sorgt in der K.O.-Runde für Spannung, entscheidet euch zwischen qualifizierten und verfügbaren Teams, die sich nicht qualifiziert haben, und kämpft in einer lokalen „FIFA World Cup“-Partie um den Ruhm für eure Nation.

Freut euch auf die ultimative Verbindung zum FIFA World Cup in FIFA 23 Ultimate Team mit einer kompletten Saison voller Inhalte, darunter spezielle Spielerobjekte, Aufgaben und mehr.

Wir können es gar nicht abwarten, unsere „FIFA World Cup“-Reise mit euch zu beginnen. Lasst es uns in den Kommentaren wissen, welches Team ihr für das Finale des Turniers anfeuern werdet!

Dies ist bloß der Anfang des „FIFA World Cup“-Erlebnisses in FIFA 23. Während der Vorlaufzeit zum „FIFA Women’s World Cup Australia and New Zealand 2023“ werden wir weitere spannende Informationen mit dir teilen können.

Wir sehen uns auf dem Rasen!

*Für den Download ist eine Internetverbindung erforderlich.