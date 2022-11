FIFA 23: WM-Update kommt am 9. November

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Eine gute Bewertung war die neuste Fußballsimulation FIFA 23 im GG-Test dem Redakteur Benjamin Braun wert. Die GG-User haben das Sportspiel zwar mit einer derzeitigen Einschätzung von nur 3,4 Punkten abgestraft, aber dennoch sorgen die satten Verkaufszahlen derzeit für klingende Kassen bei Electronic Arts.

Die Verkaufszahlen könnten sogar noch ansteigen, denn am 9. November veröffentlicht EA mit FIFA World Cup 2022 ein kostenloses Update zur in Kürze startenden, aber auch politisch umstrittenen Fußball-Weltmeisterschaft in Katar.

Mit Turnierbeginn am 21. November könnt ihr euch für eine der 32 qualifizierten Nationalmannschaften entscheiden und die Weltmeisterschaften mit- beziehungsweise nachspielen. Dafür sollen euch ein Live-Turniermodus, ein Online-Modus mit Schnellspiel-Freischaltung und ein anpassbarer Modus zur Verfügung stehen. Sollte eure Mannschaft im realen Turnier ausscheiden, so könnt ihr mit einer neuen Mannschaft in das Turnier wieder einsteigen oder im „Präsentierten Schnellspiel“ vergangene Partien nachholen.

Dabei verspricht EA die Nachbildung von zwei WM-Stadien, darunter auch das 80.000 Sitzplätze umfassende Lusail Iconic Stadium, in dem das Endspiel stattfinden wird. Zudem sollen authentische Kopien von Stadionobjekten, Bällen, Spieler-Headscans und der WM-Trophäe Inhalt des neuen Updates sein.