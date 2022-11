Warhammer - Vermintide 2: Zur Feier von 7 Jahren "Tide" jetzt kostenlos

PC XOne PS4

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Warhammer - Vermintide 2 ab 27,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Warhammer - Vermintide 2 ab 18,86 € bei Amazon.de kaufen.

Das schwedische Studio Fatshark feiert auf Steam unter dem Motto "7 Years of Tide" das siebenjährige Fortbestehen ihrer "Tide"-Serie, die 2016 mit Warhammer - The End Times Vermintide (im Test, Note: 6.0) begann und am 30. November mit Warhammer 40.000 - Darktide (zum Angespielt) weitergeführt wird.

Im Jahr 2018 erschien dazwischen noch Warhammer - Vermintide 2 (zum Spiele-Check). Die gelungene Fortsetzung des 4-Spieler-Koop-Fantasy-Gemetzels könnt ihr ab sofort bis zum 7. November kostenlos eurer Steam-Bibliothek hinzufügen und "für immer" behalten. Dazu gehört wie so oft in solchen Angeboten nur das Basisspiel, die zahlreichen DLCs sind aber immerhin rabattiert und können auch in Bundles erworben werden. Außerdem erhaltet ihr zwischen dem 3. und 16. November doppelte Erfahrungspunkte, was euch den Einstieg in das Spiel erleichtern sollte.

Die Feierlichkeiten gehen am 8. November mit dem Release des kostenlosen Vermintide-2-DLCs Pfad des Verrats weiter, dessen Trailer ihr euch unterhalb dieser News ansehen könnt. Hierbei handelt es sich um den Beginn eines zweiteiligen Abenteuers, in dem ihr euch auf einen gefährlichen verschneiten Bergpfad begebt, um das Dorf Tockstadt zu retten. Der abschließende zweite Teil soll 2023 folgen.

Ab dem 17. November startet dann die "Pre-Launch-Betaperiode" für Darktide, in der ihr das Spiel vorbestellen und vorab auch sofort spielen könnt. Diese Phase möchten die Entwickler nutzen, um dem neuesten Eintrag in die "Tide"-Serie den letzten Schliff zu geben. Außerdem erhaltet ihr ab dem 30. November als Besitzer von mindestens einem der beiden Vorgänger das optische " Loyale Ausgestoßene Paket", mit dem ihr eure Charaktere in Darktide anpassen könnt.