PM: Ara: History Untold: Mit dem Insider-Programm an der Technical Alpha teilnehmen (Microsoft Xbox Wire)

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Unser Team von Oxide Games arbeitet zur Zeit leidenschaftlich an der Entwicklung von Ara: History Untold und wir freuen uns darauf, in den kommenden Monaten weitere Details zu diesem neuen Titel zu veröffentlichen.

Bereits seit der Ankündigung von Ara: History Untold im vergangenen Juni sammeln wir unermüdlich Community-Feedback. Hierdurch stellen wir sicher, dass der Titel nächstes Jahr in seiner bestmöglichen Version erscheint. Dieses Feedback sammelten wir zu Beginn in einer kleinen Auswahl von Spieler*innen. Nach der Ausweitung auf eingeladene Teilnehmer*innen des Ara: History Untold Insider-Programms, schlossen wir die erste Technical Alpha erfolgreich ab. Wir haben eine Menge großartiges Feedback von unserer ersten Gruppe Alpha-Teilnehmer*innen erhalten und lernten eine Menge darüber, wo das Spiel steht und wie es sich bis zum Release noch weiterentwickeln muss. Wie Du in unserer Infografik sehen kannst, waren die Alpha-Spieler*innen ziemlich fleißig: Sie basteln, forschen und haben jede Menge Snacks auf ihrem Weg zum Sieg verputzt.

Worauf konzentriert sich das Team also jetzt? Bisher haben wir die Verbesserung der Benutzeroberfläche (UI) und die Straffung des Spielerlebnisses priorisiert. Die Spieler*innen haben uns großartiges Feedback gegeben, durch das wir diese Bereiche in Zukunft noch zielgerichteter optimieren können. Wichtige Punkte in der weiteren Entwicklung werden außerdem das Crafting- und das Questsystem sein. Das wertvolle Feedback dieser ersten Alpha-Phase wird sich unmittelbar auf die kommenden Phasen auswirken und dabei helfen, noch mehr Gamer*innen eine unvergessliche Zeit in Ara: History Untold zu bereiten.

Jetzt liegt es an Dir! Schließ Dich uns an, teste das Spiel und teile Dein wertvolles Feedback mit den Entwickler*innen. Schon bald öffnet die Alpha für noch mehr Test-Spieler*innen ihre Pforten. Werde Teil unserer leidenschaftlichen Community aus RTS-Fans und mache Ara: History Untold durch Dein kritisches Feedback noch besser. Die Teilnahme an unserem Insider-Programm ist kostenlos und gibt Dir die Möglichkeit das Game als eine*r der Ersten zu testen. Zudem erhältst Du regelmäßige Updates von unseren Entwickler*innen durch offizielle Foren-Beiträge und Blogs.

Zum Schluss noch eine Nachricht an alle unsere bisherigen Insider: Vielen Dank für Euer Feedback und Eure Unterstützung. Ohne Euch wäre diese fantastische Reise nicht möglich! Und alle anderen Fans sehen wir hoffentlich schon bald in unserem Insider-Programm, um ein völlig neues Kapitel in der RTS-Geschichte aufzuschlagen.

Wir sehen uns in der Alpha!