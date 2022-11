AMD RDNA 3: RX 7900 XT und RX 7900 XTX ab 13.12. für 899/999 US-Dollar

PC

Wie Ende September von AMDs Senior Vice President Scott Herkelman angekündigt, hat AMD heute (Live-Stream eingebunden unter dieser News) seine neue Grafikkarten-Generation RDNA 3 vorgestellt. Bisher wurden zwei Grafikkarten der neuen Generation gezeigt: die AMD Radeon RX 7900 XT mit 20 GB und die AMD Radeon RX 7900 XTX mit 24 GB Videospeicher.

Mit RDNA 3 wechselt AMD von einem monolithen auf ein chipbasiertes Design. Nvidia setzt mit Ada Lovelace (RTX 4090) noch auf ein monolithtisches Design. Der Grafikchip der GPU besteht nun nicht mehr aus einem zusammenhängendem Chip, sondern im Falle der beiden vorgestellten Grafikkarten aus einem GCD (Graphic Compute Die) mit 300 mm² Fläche und gefertigt in 5-nm-Verfahren sowie aus insgesamt sechs MCD (Memory Cache Die) zu je 37 mm², die 5,3 TB/s übertragen können sollen und damit 2,7 mal so viel Bandbreite wie die RDNA 2 Generation besitzen. Die neuen RDNA 3 Chips besitzen eine maximale, theoretische Leistung von bis zu 61 TeraFlops (TFLOPS), somit fast dreimal so viel wie RDNA 2. Der GCD kann pro Quadratmillimeter 165 % mehr Transistoren unterbringen.

AMD erreicht eine um 18 % höhere Frequenz und verspricht eine gesteigerte Effizienz von bis zu 54 % pro Watt. Die neue Display- und Median-Engine unterstützt mit Displayport 2.1 bis zu 8K Monitore, wohin gegen Nvidia sich bisher noch mit Version 1.4 begnügt. Dieser Displayport-Standard ist für sehr hohe Auflösungen und Bildwiederholraten (4K bei 480 fps oder 8K bei 165 fps) geeignet.

In Spieleperformance übersetzt heißt das, laut AMDs eigenen Benchmarks, dass eine RX 7900 XTX im Vergleich zu einer RX 6950 XT mit einer nativen 4K-Auflösung in den Spielen Call of Duty - Modern Warfare 2, Watch Dogs Legion und Cyberpunk 2077 50 bis 70 Prozent zulegen kann. Bei Resident Evil: Village, Metro Exodus und Doom Eternal mit aktiviertem Raytracing ist der Performance-Anstieg laut AMD zwischen 50 und 60 Prozent. Mit aktiviertem FSR (FidelityFX Super Resolution) sollen in einer 8K-Auflösung bei Assassin's Creed Valhalla bis zu 96 fps und bei Uncharted: Legacy of Thieves Collection noch 73 fps erreicht werden.

Bezeichnung RX 7900 XT RX 7900 XTX Chip-Name Navi 31 Navi 31 Fertigung 5 nm GCD + 6 nm MCD 5 nm GCD + 6 nm MCD Compute-Units 84 96 Max. Rechenleistung 52 TFLOPS 61 TFLOPS Basis-Takt 1,5 GHz 1,9 GHz Boost-Takt 2,4 GHz 2,5 GHz Speicher 20 GB 24 GB Speicherschnittstelle 320-Bit 384-bit TBP 300 Watt 355 Watt Stromanschlüsse 2x PCIe 8-Pin 2x PCIe 8-Pin Netzteil-Empfehlung 750 Watt 800 Watt Länge 276 mm 287 mm Breite 2,5 Slotdesign 2,5 Slotdesign Preis 899 US-Dollar 999 US-Dollar

Die Grafikkarten RX 7900 XT und RX 7900 XTX werden ab dem 13. Dezember 2022 zu Preisen von 899 und 999 US-Dollar im Handel erhältlich sein.