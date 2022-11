9.0

v. 10

Ragnarök macht seine Sache in so gut wie allen Bereichen besser als der Vorgänger! Es gibt mehr und spektakulärere Bossfights und allgemein eine deutlich größere Vielfalt an Feindtypen. Gerade in der ersten Spielhälfte öffnet sich die Welt eher punktuell stärker, wodurch sich Ragnarök auf angenehme Weise linearer anfühlt. Der Bereich, in dem Ragnarök leicht schwächer abschneidet, ist die emotionale Tiefe der Story. Aber das ist wahrlich meckern auf höchstem Niveau. Wer mit Actionspielen nur ein bisschen was anfangen kann, der kommt um dieses Spiel nicht herum.