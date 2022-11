Blood Bowl 3: Veröffentlichungsdatum steht fest // Trailer

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Am 23. Februar 2023 wird für die Plattformen PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One und Xbox Series X das Warhammer- und American-Footballspektakel Blood Bowl 3 erscheinen. Die Switch-Version soll etwas später folgen. Das neue Veröffentlichungsdatum geht einher mit einem Release-Date-Trailer, den ihr auch am Ende dieser News anschauen könnt.

Blood Bowl 3 basiert auf den offiziellen Regeln der jüngsten Ausgabe des Brettspiels und soll neue Fertigkeiten und optimierte Passaktionen beinhalten. Dabei stehen euch zwölf unterschiedliche Völker zur Auswahl, unter denen diesmal auch neue Fraktionen wie die Schwarzorks, der Reichsadel, die Alte-Welt-Allianz und die Chaos-Renegaten vorkommen werden.

Unterschiedliche Plätze mit speziellen Regeln dürften für vielseitigere Auseinandersetzungen sorgen und ein verbesserter Wettbewerbsmodus sollte mehr Abwechslung in das Spielgeschehen bringen. Eine Solokampagne, die allen Fraktionen offensteht sowie neue Anpassungsoptionen für eure Coaches, Cheerleader, Teams und Rüstungen runden die angegebenen Neuerungen ab.