GG-intern: Ramona Kiuntke stellt sich vor

Die Neue

Teaser Seit Oktober gibt es eine schmerzhafte Leerstelle bei uns. Nein, nicht Dennis (war das nicht dieser blonde 08/15-Typ?), wir reden von Hündin Luna! Jedenfalls stellt sich hier die Neue vor. Samt Hund.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Hallöchen! In den letzten Tagen hat sich das Gerücht um eine neue Person in der Redaktion bestätigt und, wie ich grinsend lesen durfte, auch immer wieder in die Kommentare eingeschlichen. Vielen Dank für die bisherigen lieben Willkommenswünsche – da möchte ich mich ja natürlich auch nochmal vorstellen:

Also, ich bin Ramona Kiuntke und den Nachnamen lasse ich eigentlich ganz gerne weg, weil der erfahrungsgemäß immer von jedem anders verstanden, geschrieben und ausgesprochen wird, was am Telefon immer in peinlichem Gelächter endet und darin, dass ich buchstabieren darf. In der GamersGlobal-Community bin ich ganz neu und hatte bis gestern auch noch keinen Account. Auf die Site aufmerksam geworden bin ich durch einen guten Freund und habe seitdem immer ein wenig mitgestöbert.

Was Spiele betrifft, bin ich dafür aber ganz und gar nicht neu, denn meine ersten Konsolen waren ein Super Nintendo, auf dem ich mit meiner Mama Kirby’s Dream Course sowie Die Schlümpfe gespielt habe, und ein Gameboy mit Pokémon Rote Edition (und für meine Ma Tetris). Ein paar Jahre später bekam ich meinen ersten PC und von meinem Cousin die beiden Spiele Sid Meier‘s Alpha Centauri und Need for Speed 2. Diese wilde Mischung aus Genres hat mich bis heute geprägt, auch wenn ich mittlerweile meine Vorlieben auf Strategiespiele, Survival, MMO und Shooter gewechselt sind.

Beispielsweise liebe ich es in Stellaris neue Völker zu basteln oder mich in Total War: Warhammer III und Rimworld neuen Herausforderungen zu stellen. In Elite Dangerous cruise ich gerne entspannt durch die Galaxie oder lasse in Need for Speed Heat ordentlich Gummi auf der Straße. Meistens zum Wochenende hin spiele ich mit ein paar Kumpels Arma 3 in individuellen Zeus-Missionen oder drehe ein paar Runden in Rainbow Six Siege oder Battlefield 2042. Aber auch DayZ oder Conan Exiles besuche ich regelmäßig. Letzteres, weil mir das Bauen darin sehr viel Spaß macht und weil ich nebenbei das Team von Beyond Mods bei ihrem Projekt unterstütze. Also, bei mir geht es recht kunterbunt zu was Spiele betrifft.

Kunterbunt ist auch das Stichwort, ein wenig darüber zu schreiben, was ich neben dem Gaming mache: Design. Angefangen habe ich als Mediengestalterin, später Industriedesign studiert und mich in Sachen User Experience weiter gebildet. Ich liebe es zu zeichnen und zu malen, egal ob traditionell oder digital, und arbeite unheimlich gerne im handwerklichen Bereich, ob mit Holz, Modelliermasse oder hoffentlich bald auch Harz. Kürzlich habe ich angefangen, 3D-Modelle für Videospiele und Animationen für Videos zu machen. Was Kunst und Design betrifft, bin ich ein furchtbar neugieriger Mensch und experimentiere gerne.

Das ist Molly.

Wenn ich aber mal nicht meine Zeit beim Zocken vergesse, spiele ich Pen and Paper, Textrollenspiele, lese (Sach)bücher, schreibe selbst eigene Geschichten, fotografiere ein wenig oder bin mit meiner Hündin Molly unterwegs, die mich bestimmt auch mal in die Redaktion begleiten wird. Molly ist ein Spitzmischling. Sie kommt von einem Bauernhof in Bayern und wird bald 5 Jahre alt. Wie jeder Spitz ist sie sehr eigensinnig und macht am liebsten, was sie will. Sie lern gerne neue Leute kennen und freundet sich sehr schnell mit jedem an.

Jetzt bei Gamers Global mitzuwirken, schließt den Kreis meiner bisherigen Laufbahn, denn tatsächlich hatte ich meine ersten Berührungspunkte mit dem Thema Journalismus bereits vor zehn Jahren mit einem ersten Praktikum bei einer Zeitschrift mit dem Hauptthema Geschichte. Deswegen habe ich vor, für euch jetzt richtig aufs digitale Gaspedal zu treten, von Jörg und Hagen viel zu lernen und beide bestmöglich mit meinen Fähigkeiten zu unterstützen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, die lieben Willkommenswünsche, und man liest sich!