GC23: Monsterjagd-Action-RPG Fera - The Sundered Tribes angekündigt

PC

Im Rahmen der Opening-Night-Live-Show zur gamescom 2023 hat das Studio Massive Damage Fera - The Sundered Tribes angekündigt. Angesiedelt in einer postapokalyptischen und mit Magie durchsetzten Welt, ist in dem Action-RPG die Jagd auf große Monster eure vornehmliche Aufgabe. Zudem sollt ihr euch mit dem Auf- und Ausbau eures Heimatdorfes sowie dem Management eures Stammes kümmern.

Einen ersten Eindruck von Fera - The Sundered Tribes vermitteln euch der Ankündigungs-Trailer am Ende dieser News sowie erste Bilder in der Galerie zum Spiel. Das Action-RPG soll für den PC auf Steam im Laufe des nächsten Jahres erscheinen.