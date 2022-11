The Last of Us: TV-Serie startet am 15. Januar 2023

PC PS5

Nachdem am gestrigen Tage auf der HBO-Store-Seite für kurze Zeit, wohl unbeabsichtigt, ein Starttermin für die TV-Serie The Last of Us zu sehen war, hat HBO nun offiziell den Start der Serie am 15.1.2023 auf Twitter bestätigt.

In einem früheren Statement hatte der Bezahlsender Sky angekündigt, die Serie zeitgleich mit dem US-Start hierzulande zur Verfügung stellen zu wollen. Dies wurde in einer separaten Pressemitteilung ebenfalls bestätigt. Demnach könnt ihr "in der Nacht auf den 16. Januar 2023" die erste Staffel der aus neun Folgen bestehenden Serie ebenfalls schauen – wenn ihr Kunden von Sky oder des seines Streamingdienstes WOW seid.