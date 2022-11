Marvel's Midnight Suns: Neuer Teaser mit Ghost Rider veröffentlicht

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Vor einigen Jahren spielte der Comicliebhaber Nicolas Cage in zwei weniger erfolgreichen Kinofilmen die Rolle des Antihelden Ghost Rider. Ab dem 2. Dezember wird Ghost Rider aber auch im dem kommenden Taktik-Deckbuilder Marvel's Midnight Suns von Firaxis seinen brennenden Schädel präsentieren.

Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass die Macher ihn in einem kurzen Teaser mit seiner brennenden Kette, seinen feurigen Fähigkeiten und seinem typischen Hell Charger-Fahrzeug präsentieren. Allerdings bietet der kurze Teaser nur erste Eindrücke in seine im Spiel implementierte Ausrüstung und Attacken, so dass es derzeit unklar ist, wie diese alle im Kampf tatsächlich funktionieren werden.