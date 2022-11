Gewinner der Premium-Verlosung Oktober 2022

Drei Preise, drei glückliche User

Teaser Auch im Oktober konnten alle Abonnentinnen und Abonnenten mit etwas Glück Spiele-Preise gewinnen. Diesmal wurden Saints Row, The Quarry und Vermintide 2 verlost.

Die Tage werden immer kürzer, doch es gibt auch einen Lichtblick: Auch im Dunkeln lässt sich gut... zocken! Nur was als nächstes spielen? Auch in diesem Monat erhalten drei User unter den GamersGlobal-Abonnenten von uns handfeste Inspiration für diese Frage, denn sie haben in der Premium-Verlosung neue Spiele gewonnen. Unsere Glückwünsche gehen an die folgenden drei User:

Aladan (am Stück Abonnent seit August 2022) gewinnt The Quarry (PS5)

(am Stück Abonnent seit August 2022) gewinnt (PS5) Henman (Abonnent seit März 2019) gewinnt Warhammer - Vermintide 2 (PC)

(Abonnent seit März 2019) gewinnt (PC) yodahome (Abonnent seit Dezember 2021) gewinnt Saints Row - Notorious Edition (XSX)

