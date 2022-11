PM: Neue PS VR2-Spiele angekündigt: The Dark Pictures: Switchback VR, Crossfire: Sierra Squad, Cities VR – Enhanced Edition und mehr (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wir haben bisher nur einige der Spiele vorgestellt, die nächstes Jahr für PS VR2 erscheinen, wie Horizon Call of the Mountain, Resident Evil Village und mehr. Aber es gibt noch mehr Titel anzukündigen. Heute verraten die Entwickler von einigen neuen PS VR2-Titeln euch erste Informationen zu den Erlebnissen, auf die ihr euch nach der Veröffentlichung von PS VR2 freuen könnt.

Nicht blinzeln! Taucht ein in diesen rasanten Achterbahn-Action-Horror-Shooter, in dem jede eurer Bewegungen und alles, was ihr seht, über Leben und Tod entscheiden könnte. Erlebt den Nervenkitzel des alptraumhaften VR-Achterbahn-Action-Shooters in der düsteren Welt der Dark Pictures Anthology, der durch die innovativen Funktionen von PlayStation VR2 noch verstärkt wird. Switchback VR nimmt Spieler mit auf eine atemberaubende Fahrt, auf der sie das furchteinflößende Geisterschiff und seine verzerrten Erscheinungen überleben, sich scheußlichen dämonischen Inkarnationen verfolgter “Hexen” aus dem New England des 17. Jahrhunderts stellen und gegen übernatürliche Vampire, die unter der Wüste gefangen sind, um ihr Leben kämpfen müssen. Zu guter Letzt müsst ihr noch aus dem gruseligen World’s Fair Hotel entkommen, in dem ein sadistischer Serienmörder nach eurem Blut trachtet. Dabei entdeckt ihr, wie eure Geschichte diese Welten auf der finsteren Achterbahnfahrt aus der Hölle verbindet.

Dank haptischem Feedback spürt ihr jede Erschütterung, Kurve und Abwärtsbewegung, während euer Wagen auf den Schienen entlang rast. So kommt richtiges Achterbahngefühl auf! Adaptive Trigger sorgen dafür, dass sich jede Waffe einzigartig anfühlt, wenn ihr auf furchterregende Gegner feuert, die aus den Schatten auftauchen. Während des Spiels müsst ihr außerdem umstürzenden Balken, auf dem Kopf liegenden Bussen und hängenden Hexen ausweichen. Das Headset Feedback sorgt dafür, dass ihr die Quittung zu spüren bekommt, wenn ihr es nicht tut! Dank der Blickerfassung des PS VR2-Headsets konnten wir Feinde erschaffen, die sich nur bewegen, wenn ihr blinzelt. Außerdem hört ihr mit dem 3D-Audio der PS5 Dämonen bedrohlich in eure Ohren flüstern. Willkommen zu eurem persönlichen Albtraum, bei dem jede Fahrt über die Schienen mehrere schreckenerregende Pfade bereithält. So gleicht kein Durchgang dem anderen. Ihr müsst eure Reaktionsfähigkeit in diesem furchteinflößenden VR-Horror-Erlebnis also jedes Mal erneut unter Beweis stellen.

Seid gegrüßt, Söldner! Wir bei Smilegate freuen uns, euch mitteilen zu können, dass wir an einem brandneuen VR-Spiel namens Crossfire: Sierra Squad arbeiten! Der Ego-Shooter enthält innovative Funktionen von PS VR2 und soll 2023 auf PS VR2 erscheinen.

Schon bald werdet ihr in die virtuelle Welt von Crossfire eintauchen können, um Kämpfe in noch nie dagewesenen Dimensionen zu erleben! Es handelt sich um ein kampforientierten Shooter, der euch gegen eine scheinbar endlose feindliche Streitmacht mit hoher KI-Intelligenz kämpfen lässt. Dieser Ego-Shooter ist rasant und einsteigerfreundlich zugleich. Wir können es kaum erwarten, euch zu zeigen, woran wir arbeiten.

Schlüpft in die Rolle des Anführers eines Elite-Einsatzteams und nehmt an einem Krieg um eine streng geheime biochemische Waffe teil, die kürzlich entdeckt wurde. Wer hat diese Waffe gebaut und warum? Macht euch auf heftigen Widerstand von allen Seiten gefasst, wenn ihr gegen eine Vielzahl von cleveren Feinden kämpft und euch auf der Suche nach der Wahrheit von nichts und niemandem aufhalten lasst.

Stürzt euch in die Action und erlebt all die bekannten Charaktere, Karten und Bewegungen, die Crossfire-Fans so sehr lieben, jetzt auch in VR. Freut euch auf actionreiche paramilitärische Kämpfe zwischen den rivalisierenden Fraktionen Black List und Global Risk in einer Vielzahl von Schlachten im Innen- und Außenbereich sowie auf über 60 fesselnde Kampagnenmissionen. Unser Ziel ist es, dass ihr die Wirkung dieses Arcade-Shooters wirklich spürt.

Die Waffen, die ihr in Crossfire: Sierra Squad findet und verwendet, sind ebenfalls so vielfältig, wie ihr es erwarten würdet. Mit 39 Waffentypen, darunter Pistolen, Gewehre, werf- und zurückwerfbare Granaten sowie Scharfschützengewehre mit revolutionärer Visiermechanik habt ihr zahlreiche Möglichkeiten, um die 17 Arten von Gegnern auszuschalten. Ihr werdet dem Feind aber auch mit schweren Geschützen wie Hubschraubern und LAVs zu Leibe rücken und dabei das 360-Grad-Sichtfeld in der virtuellen Realität voll ausnutzen – also könnt ihr euch keinen steifen Nacken leisten.

Und bei den Feinden, mit denen ihr es zu tun bekommt, handelt es sich nicht nur um stumpfsinnige NSCs. Eure Gegner verfügen über eine clevere KI, sodass es nicht leicht sein wird, sie aus dem Weg zu räumen. Wenn ihr Hilfe braucht, könnt ihr einfach einen Freund dazuholen (oder zwei oder drei) und eine ordentliche Koop-Session starten! Es macht richtig Laune, Angriffe mit anderen Teammitgliedern zu koordinieren, vor allem, wenn ihr erstmal gelernt habt, im Spiel über echte Handsignale zu kommunizieren. Intensive Bosskämpfe sind natürlich auch mit von der Partie.

Wir arbeiten hart daran, ein Spielerlebnis zu schaffen, das sowohl VR-Neulingen als auch VR-Veteranen Spaß macht. Deshalb bieten wir auch verschiedene Spielmodi an, darunter den Arcade-Modus, den Realismus-Modus und den Hardcore-Horde-Modus. Und wenn ihr euch gerne mit anderen messt, könnt ihr die globale Rangliste emporklettern, damit die ganze Welt eure Erfolge bestaunen kann. Unser Ziel ist es, alle Fans militärischer Ego-Shooter unabhängig von ihrem Erfahrungslevel in einem aufregenden gemeinsamen Abenteuer zusammenzubringen – ob allein oder im Koop-Modus mit bis zu 4 Spielern in einem Team.

Die kreativen Köpfe bei Funktronic Labs haben ein neues, Roguelike-Einzelspieler-Erlebnis voll immersiver Shooter-Action und atmosphärischen Rätseln für euch im Gepäck.

Die Welt liegt in Trümmern und mit jedem Tag, der vergeht, wird das Licht immer dunkler. Ihr seid der einzige Hoffnungsschimmer. Als letzte Verteidigungslinie gegen die Dunkelheit tretet ihr der Light Brigade bei und reist immer wieder in die versunkene Welt – so oft es eben nötig ist. Auf diesen zufällig generierten Schlachtfeldern, die sich aus zerrütteten Erinnerungen zusammensetzen, lauern Feinde hinter jeder Ecke. Ihr seid gezwungen, euch auf strategische Weise einen Weg durch dichte Wälder, eisige Berge und vergessene Friedhöfe zu bahnen. Mit eurem zuverlässigen Gewehr und eurer Lichtmagie haltet ihr die Schatten dabei in Schach.

Noch immersiver wird dieses atmosphärische Erlebnis durch realistische, physikbasierte Schussmechaniken, die für atemberaubende Intensität sorgen. Steigt durch harte Kämpfe in den Rängen der Light Brigade auf und schaltet so neue Schusswaffen und einzigartige Zaubersprüche frei. Rettet eure Mitstreiter aus der versunkenen Welt, um die Tempelzentrale auszubauen und neue Shops und Klassen freizuschalten. Lüftet das Geheimnis hinter dem Untergang der Welt und verhindert ihre Zerstörung, bevor es zu spät ist. The Light Brigade wird ein Cross-Buy-Titel für PlayStation VR2 und PlayStation VR sein.

wir sind Henning Sundell und Leon Andersson, Game Designer bei Fast Travel Games!

Wir freuen uns, euch endlich Cities: VR – Enhanced Edition für PlayStation VR2 vorstellen zu können. Cities: VR ist die VR-Adaption des beliebten Städtebauspiels Cities: Skylines, in der ihr die Stadt eurer Träume bauen und verwalten können. Verwandelt kleine Dörfer in große Metropolen, indem ihr Straßennetze entwerft, die Finanzen eurer Stadt verwaltet und euren Bürgern die Dinge zur Verfügung stellt, die sie benötigen, während ihr immer mehr Land dazukauft und eure Stadt kontinuierlich erweitert. Aber keine Sorge: Wir helfen euch natürlich bei dieser gewaltigen Aufgabe.

Dank der Leistungsfähigkeit der PS5 können wir euch eine nie dagewesene Detailfülle bieten, sodass ihr ganz genau verfolgen könnt, wie eure Stadt zum Leben erwacht. So ist zum Beispiel ein nahtloser Wechsel von der Straßenansicht zur Vogelperspektive möglich. Und dank des PlayStation VR2 Sense-Controllers war es noch nie so einfach, eine Stadt zu erbauen.

Ihr beginnt mit einem großen, leeren Gebiet, in das ihr erst einmal neue Bürger locken müsst. Baut einige Straßen und verbindet sie mit der Autobahn, damit sie ihre neue Heimat erreichen können. Versorgt sie mit grundlegenden Dingen wie Strom und Wasser. Stellt sicher, dass sie einen Arbeitsplatz, aber auch einen Ort haben, an dem sie ihr hart verdientes Geld ausgeben können. Das sind die bescheidenen Anfänge eurer Stadt. Mit der Zeit wird sie wachsen, da mehr Bürger sich hier niederlassen wollen, deren Bedürfnisse ihr erfüllen müsst.

Wir können es kaum erwarten zu sehen, welche Städte ihr bauen werdet! Cities: VR – Enhanced Edition erscheint im nächsten Jahr pünktlich zur Veröffentlichung von PS VR2.

Die Macher der beliebten und preisgekrönten Titel Job Simulator und Vacation Simulator schicken euch jetzt mit ihrem originellen Titel Cosmonious High auf die komisch-katastrophale Schulbank!

In diesem Einzelspieler-Alien-Abenteuer schlüpfen Spieler in die Rolle eines Prismi – einer seltenen Alien-Spezies, die sich an jede Situation anpassen kann. Nach einer Bruchlandung in der Schule stellen die Spieler fest, dass es dort von entzückenden Charakteren nur so wimmelt, aber auch von geheimnisvollen Fehlfunktionen. Spieler schalten Kräfte frei, um dabei zu helfen, den vergangenen Ruhm der Cosmonious High wiederherzustellen.

Cosmonious High nutzt die Funktionen von PlayStation VR2 auf optimale Weise, um euch ein unglaublich immersives Erlebnis zu bieten!

Wir freuen uns schon darauf, euch auf der Cosmonious High begrüßen zu dürfen!

Hey Hey Nachbarn!

Ihr seid ziemlich raffiniert darin, euren Nachbarn zu überlisten und seinen Fängen zu entkommen, das müssen wir euch lassen. Aber gelingt euch das auch unter, sagen wir mal, realistischen Bedingungen? Es wird Zeit, das herauszufinden!

Zusammen mit Steel Wool Studios haben wir für euch das bisher immersivste Erlebnis von Hello Neighbor geschaffen – nämlich Hello Neighbor: Search and Rescue, das für PlayStation VR und VR2 erscheint!

Das gruselige Haus von Mr. Peterson ist in VR gleich noch viel schauriger. Tatsächlich gibt es kaum etwas Beängstigenderes, als den vertrauten Schatten über euch zu sehen, kurz bevor alles schwarz wird. In Hello Neighbor: Search and Rescue werdet immer wieder in dieses Haus zurückkehren und dabei in die Rolle von sechs kleinen Helden aus der Nachbarschaft schlüpfen. Gemeinsam stellen sie sich ihren Ängsten, um ihren Freund zu befreien, der in einem bizarren Kellergefängnis gefangen gehalten wird.

Ihr müsst jede ihrer einzigartigen Fähigkeiten erlernen und meistern, um Rätsel zu lösen, Geheimnisse zu lüften und heil aus dem Haus des Nachbarn zu entkommen. Dabei müsst ihr natürlich darauf achten, nicht selbst von eurem gruseligen Nachbarn erwischt zu werden. Allein der Gedanke daran lässt unser Herz höher schlagen!

Was auch immer ihr tut, vermeidet den Nachbarn um jeden Preis. Er ist jedoch möglicherweise nicht der einzige Gegner, dem ihr begegnet, wenn ihr versucht, euren Freund zu befreien und eure große Flucht zu schaffen.

Wir hoffen, dass ihr euch genauso wie wir darauf freut, Hello Neighbor: Search and Rescue für PlayStation VR und PlayStation VR2 zu spielen, was nebenbei ein Noch immersiver wird dieses atmosphärische Erlebnis durch realistische, physikbasierte Schussmechaniken, die für atemberaubende Intensität sorgen. Steigt durch harte Kämpfe in den Rängen der Light Brigade auf und schaltet so neue Schusswaffen und einzigartige Zaubersprüche frei. Rettet eure Mitstreiter aus der versunkenen Welt, um die Tempelzentrale auszubauen und neue Shops und Klassen freizuschalten. Lüftet das Geheimnis hinter dem Untergang der Welt und verhindert ihre Zerstörung, bevor es zu spät ist. The Light Brigade wird ein Cross-Buy-Titel bei der Veröffentlichung sein wird! Wir halten euch regelmäßig mit vielen spannenden Neuigkeiten und Details über das Spiel auf dem Laufenden, also schaut ruhig ab und zu vorbei.

Bis bald in der Nachbarschaft!

Die Arbeit mit Dinosauriern war für das Team von Coatsink wie ein wahr gewordener Traum. Jurassic World Aftermath ist für viele von uns ein echtes Herzensprojekt und wir freuen uns sehr, euch mitteilen zu können, dass 2023 für PlayStation VR2 erhältlich sein wird!

Dies ist die erweiterte Version eines Survival-Abenteuers, das beide Teile in einer Kollektion vereint. In der Zeit zwischen Jurassic World und Jurassic World: Fallen Kingdom stürzen die Spieler auf der bekannten Isla Nublar ab und sitzen in einer verlassenen Forschungseinrichtung fest.

In dieser voll vertonten Geschichte mit Synchronsprecherin Laura Bailey und Jeff Goldblum, der erneut in seine Rolle als Dr. Ian Malcolm schlüpft, ist es eure Aufgabe, wertvolle Informationen zu finden und zu entkommen, während euch eine Vielzahl wilder und nur allzu vertrauter Dinosaurier auf den Fersen ist.

Das Spiel sieht besser aus als je zuvor und zielt auf 4K bei 90 fps ab. Wir haben eine volumetrische Beleuchtung hinzugefügt, die das visuelle Erlebnis auf PS VR2 maßgeblich verbessert. Euch erwarten zudem bessere Nachbearbeitungseffekte und schnellere Ladezeiten. Wir nutzen sogar das Headset-Feedback von PS VR2 und die 3D-Audio-Funktion.

Am meisten hat es dem Team jedoch gefallen, den Dinosauriern beim Tragen des Headsets nahe zu kommen, um sie von allen Seiten zu bestaunen und ein echte Vorstellung von ihrer Größe zu bekommen. Das hat uns dazu inspiriert, ein ganz neues Feature für diese Version zu entwickeln: den Dino Viewer! Bei dieser lebhaften Museumstour könnt ihr auf Tuchfühlung mit den Urzeitechsen gehen. Freut euch darauf, einem T-Rex aus nächster Nähe zu betrachten, ohne als Snack zu enden!

Wir freuen uns sehr, die Jurassic World Aftermath Collection für PlayStation VR2 zu veröffentlichen, und können es kaum erwarten, euch bis dahin noch viele weitere interessante Einblicke in das Spiel zu bieten.

Pistol Whip ist ein preisgekröntes Rhythmus-Actionspiel, das spannende Schießereien und dynamische Tracks vereint, um eine Traumwelt zu erschaffen, in der Spieler durch Schießen, Ducken und Ausweichen zum ultimativen Action-Helden werden.

Eine verbesserte Version des Spiels, die dem ohnehin schon mitreißenden Geschehen dank Headset- und Controller-Vibrationen, Toucherkennungssensor und einer stark verbesserten Ladegeschwindigkeit noch mehr Tiefe und Immersion verleiht.

Pistol Whip bietet ein exklusives haptisches Spielerlebnis, das erst durch die neu entwickelten Controller ermöglicht wurde. Entdeckt die nächste Generation des Gamings: Jede Waffe weist ein eigenes Feedback beim Abfeuern und Nachladen auf und die adaptiven Trigger sorgen für noch mehr Immersion. Je nachdem, wie voll das Magazin ist, bieten sie nämlich unterschiedliche Widerstandsstufen.

“Dank der neuen Haptik erlebt ihr Pistol Whip wie nie zuvor”, so Lucas Sitanski, Designer bei Cloudhead Games. “Fühlt den Nervenkitzel, wenn eine Kugel euren Kopf streift, die Klicks, wenn ihr eure Waffe nachladet, und realistischere Vibrationen beim Abfeuern.”

Das integrierte 3D-Audio macht die kultigen, von Filmen inspirierten Szenen in Pistol Whip dank dynamischer Positionierung noch realistischer. Dabei verfolgt das Headset die Position der Soundeffekte in Bezug auf den Spieler und passt die Lautstärke automatisch an.

Erfahrene Gamer finden aber wahrscheinlich die SSD-Optimierung (Solid-State Drive) am spannendsten. Das Upgrade erhöht die Betriebsgeschwindigkeit und sorgt für deutlich schnellere Ladebildschirme und Szenenübergänge.

Dank der fortschrittlichen Headset- und Controller-Funktionen erleben Spieler mit PS VR2 von Sony in Pistol Whip eine neue fesselnde VR-Spielerfahrung. Die PlayStation VR2-Version wird ein kostenloses Upgrade für Besitzer der ursprünglichen PS VR-Version sein.

hier ist Kristani von Ramen VR. Ich freue mich, euch mitteilen zu können, dass Zenith: The Last City für PlayStation VR2 erscheint! Das Team hat hart daran gearbeitet, die Grenzen des technisch Möglichen kontinuierlich zu erweitern. Ihr könnt euch also darauf verlassen, dass dies nicht das gleiche Zenith wie bei der Erstveröffentlichung sein wird. Wir haben Hunderte von Stunden an neuen Inhalten hinzugefügt, umfangreiche Grafikaktualisierungen vorgenommen und die PS VR2-Funktionen genutzt, um euch ein von Grund auf neues Erlebnis in der wunderschönen Open-World-Welt von Zenith bieten zu können.

Neue Funktionen:

Am besten ihr überzeugt euch selbst von den unzähligen Neuerungen und Verbesserungen! Die PlayStation VR2-Version wird ein kostenloser Download für Spieler sein, die das Spiel bereits in der ursprünglichen PS VR-Version besitzen.

After The Fall ist ein intensiver Koop-Shooter, der in den Ruinen eines alternativen Los Angeles angesiedelt ist und 2023 für PS VR2 erscheint!

Tut euch mit drei anderen Spielern zusammen und brecht von einem Überlebendenlager auf, in dem sich bis zu 32 Spieler gleichzeitig aufhalten können. Natürlich könnt ihr euch auch solo in die Stadt aufmachen und den Horden von Mutanten oder riesigen Bossen alleine gegenübertreten. Wir nutzen die neuen PS VR2-Funktionen und erweitern die bekannten Schussmechaniken von After the Fall mit den PS VR2 Sense-Controllern um ganz neue immersive Elemente. Dank haptischem Feedback spürt ihr jeden Schlitten, den ihr arretiert, und jedes Magazin, das ihr auswerft, jetzt in der gesamten Hand. Mithilfe der adaptiven Trigger kommt jede Waffe ihrem realen Gegenstück in Sachen Abzugswiderstand überraschend nahe.

Die Welt von After the Fall bietet euch zudem eine noch intensivere Immersion als je zuvor. Spürt mit dem Feedback des Headsets die Erschütterungen in eurer Umgebung, wenn ein Smasher auf euch zustürmt, und die Treffer der Snowbreed, wenn sie euch angreifen. Dies ist eine der grafisch anspruchsvollsten VR-Welten, die wir je entworfen haben, und durch das 4K-HDR-Display entfaltet sie erst ihre volle Pracht. Mit einem beeindruckenden Sichtfeld von 110° habt ihr Bedrohungen in eurer Umgebung immer im Blick – aber ja nicht blinzeln!

Außerdem unterstützen wir weiterhin plattformübergreifende Multiplayer-Spiele für PS VR2, sodass sich Spieler auf jeder Plattform zusammen mit euch in die Action stürzen können. Updates an unserem Matchmaking-System machen es einfacher denn je, mit Freunden zu spielen.

Und das ist noch längst nicht alles, was euch auf PS VR2 erwartet. Seit der Veröffentlichung im Dezember 2021 hat unser Team die Welt von After the Fall kontinuierlich erweitert und die verfügbaren Inhalte seitdem mehr als verdoppelt. Und euch wird es sicher freuen zu hören, dass der bluttriefende Koop-Spaß für alle, die das Spiel auf PS VR2 kaufen, kostenlos enthalten ist.