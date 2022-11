Playstation VR2 erscheint im Februar für 600 Euro

PS5

Nachdem Sony die zweite Generation des eigenen Virtual-Reality-Headsets Playstation VR2 in den letzten Monaten näher vorgestellt hat, liefert das japanische Unternehmen jetzt Antworten bezüglich Preis und Erscheinungsdatum. Demnach könnt ihr ab 22. Februar 2023 in die virtuellen Welten eintauchen, müsst aber zuerst satte 599,99 Euro (UVP) auf den Tisch legen und nein bei dem Preis ist die notwendige PS5-Konsole (nach der kürzlich Preiserhöhung 449,99 Euro in der Digital Edition oder 549,99 Euro mit Ultra-HD-Blu-ray-Laufwerk) nicht enthalten. Zum Vergleich das Vorgängermodell kostete 2016 bei der Markteinführung 399,99 Euro, wobei die notwendige PS-Kamera sowie die Move-Controller zusätzlich gekauft werden mussten.

Im Set sind neben dem VR2-Headset die VR2-Sense-Controller und ein Stereokopfhörer enthalten. Zusätzlich zum Standardpaket wird auch ein "Horizon Call of the Mountain Bundle" mit einen Gutscheincode für Horizon - Call of the Mountain für 649,99 Euro angeboten. Außerdem gibt es eine separate Ladestation für die VR2-Sense-Controller zum Preis von 49,99 Euro. Der Verkauf erfolgt in Deutschland während der Einführungsphase ausschließlich über den Playstation-Online-Shop. Vorbestellungen laufen dabei über die Website direct.playstation.com und beginnen am 15. November, wobei ihr euch bei Interesse ab sofort registrieren könnt.