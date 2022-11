The Adventures of the Black Hawk: Kickstarter-Kampagne gestartet

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der spanische Indie-Entwickler Víctor Parejo Medina und seine Croquetasesina Studios haben soeben die Kickstarter-Kampagne für ihr erstes klassisches Point-and-Click-Adventure The Adventures of the Black Hawk gestartet. Grafisch erinnert das Spiel stark an die ersten LucasArts-Abenteuer mit SCUMM-Interface aus den späten 1980er und frühen 1990er Jahren. Die zu erreichende Mindestsumme liegt bei 16.000 Euro. Sollten über 26.000 Euro zusammenkommen, soll es auch deutsche Texte geben.

Die Geschichte, in der auch der Humor nicht zu kurz kommen soll, spielt zu Beginn der französischen Revolution in der Stadt Dijon. Ihr schlüpft in die Rolle eines Adeligen, der als maskierter Rächer Black Hawk versucht, den Machtmissbrauch der Aristokratie gegenüber der Bevölkerung zu bekämpfen. In Robin-Hood-Manier bestiehlt ihr die Reichen und verteilt die Beute unter den Armen. Als ihr eines Tages bei einem Beutezug im Gesicht verletzt werdet, droht eure geheime Identität aufzufliegen.

Die Kampagne läuft noch bis zum 29. Dezember. Bis dahin könnt ihr euch für 15 Euro eine digitale Lizenz sichern, ab 100 Euro verspricht euch der Entwickler eine Old-School-Big-Box für eure Sammlung. Weitere Details könnt ihr der Quelle entnehmen. Das fertige Spiel soll im Juli 2023 für PC erscheinen. Es wird mit der quelloffenen Spiele-Engine Adventure Game Studio entwickelt.