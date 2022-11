Return to Monkey Island: Deutsche Sprachausgabe mit Norman Matt bestätigt

PC Switch Xbox X PS5 MacOS

Erst kürzlich wurde bekannt gegeben, dass Return to Monkey Island (im Test, Note: 8.0) am 8. November auch für PlayStation 5 und Xbox Series X|S (und sogar im Xbox Game Pass) erscheinen wird. Die heute veröffentlichte Pressemitteilung setzt sogar noch einen drauf:

Darüber hinaus freut sich Terrible Toybox, bekannt geben zu können, dass am 8. November auch eine neu aufgenommene deutsche Sprachausgabe zum Spiel erscheinen wird, in der der ursprüngliche Guybrush-Synchronsprecher Norman Matt erneut in seine ikonische Rolle schlüpft – unterstützt von einer talentierten neuen Besetzung (und vielleicht sogar der einen oder anderen Überraschung).

Wenn ihr also trotz der gelungenen englischen Vertonung lieber auf eine deutsche Sprachversion zurückgreifen möchtet, habt ihr bald die Gelegenheit dazu. Wie die lang erwartete Fortsetzung aus der Feder von Ron Gilbert und Dave Grossman bei GamersGlobal aufgenommen wurde, könnt ihr nicht nur im Test, sondern unter anderem auch in der Stunde der Kritiker mit Hagen und Heinrich, in der Galerie+ "Eindrücke aus der Community" sowohl in der heiß diskutierten Sonntagsfrage "Spielt ihr Return to Monkey Island?" erfahren.