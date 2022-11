Octopath Traveler 2: Charakter-Trailer zu Partitio und Osvald veröffentlicht

PC Switch XOne PS4 PS5

In Vorbereitung der nur noch wenige Monate entfernten Veröffentlichung hat Square Enix einen knapp fünfminütigen Trailer zu Octopath Traveler 2 veröffentlicht. Dieser ermöglicht einen genaueren Blick auf die zwei Charaktere Partitio und Osvald und kann von euch direkt unter dieser News begutachtet werden.

Neben kleinen Häppchen zum Story-Hintergrund stehen die Figuren vor allem exemplarisch für die schon aus dem Vorgänger bekannten Händler- und Gelehrten-Klassen. Damit einhergehend habt ihr bestimmte berufsspezifische Fähigkeiten. So könnt ihr als Händler nicht nur in den Geschäften, sondern auch mit allen NPCs der Spielwelt in Kauf- oder Verkaufsverhandlungen treten. Dadurch entdeckt ihr eventuell früher neue Waffen und Gegenstände oder könnt schlicht und einfach Geld sparen. Auch der Skill, andere Figuren in der Spielwelt anheuern zu können, verschafft euch Möglichkeiten der Interaktion, die anderen Charakteren verwehrt bleiben.

Zu den Gelehrten-Fähigkeiten gehört die genaue Inspektion der Bevölkerung, wodurch ihr geheime Informationen erhaltet. Zum anderen gibt es auch die Option, alle NPCs zu bekämpfen und damit gewaltsam um ihre Habe zu bringen. Im Kampf könnt ihr mit Gelehrten in der Party die Schwächen der Feinde aufdecken und damit deutlich effizienter deren Deckung durchdringen.

Darüber hinaus wurden aber auch weitere neue Details zu den Neuerungen des Rollenspiels enthüllt. So werdet ihr in Solistia nun auch auf dem Wasser unterwegs sein. Dafür nutzt ihr zum einen kleine Boote auf Flüssen und zum anderen zwischen Städten operierende Fähren. Aber auch der Besitz eines eigenen hochseetauglichen Schiffes wird möglich sein und so noch mehr Wege der Exploration eröffnen. Auch das neue Feature der so genannten latenten Kräfte werden in dem, mit vielen neuen Spielszenen illustrierten, Video genauer beleuchtet. Im Grunde handelt es sich dabei um weitere klassenspezifische Spezialfähigkeiten, die im besten Fall auch einen bereits verloren geglaubten Kampf wieder zu euren Gunsten drehen können. Verfügbar werden diese erst nachdem eine entsprechende Kampfleiste vollständig gefüllt wurde. Das geschieht wenn ihr die Deckung eines Feindes durchbrecht oder Schaden erleidet.

Octopath Traveler 2 soll am 24.2.2023 für Nintendo Switch, PS4, PS5 sowie für PC auf Steam erscheinen.