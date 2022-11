Blättern durch die Spielegeschichte

Teaser Heinrich Lenhardt und Jörg Langer tauchen mit Heften in vergangene Zeiten ab. Was bewegte die Branche in den letzten drei Jahrzehnten?

Als Patreon-Unterstützer der Spieleveteranen hört für 5$ nicht nur doppelt so viele Episoden, sondern auch einen Extended Cut dieser Episode: https://www.patreon.com/spieleveteranen

Auf der Suche nach wertbeständigen Papieren ziehen die Spieleveteranen jeden Monat ins Zeitschriftenarchiv. Beim Blättern in vor 10, 20, 30 Jahren erschienenen Magazinen wird fleißig zitiert und kommentiert. Wir erinnern uns zum Beispiel an das Seelenleben von PC-Spielern (2012), Ensembles Strategieausflug in die Mythologie (2002), Factor 5s Amiga-Adaption eines Konsolenhits und den Startschuss für die erfolgreichste Rennspielreihe (1992). Im Bonus-Segment für Patreon-Unterstützer gibt es außerdem ein Spieleveteranen-Flashback: Wir kommentieren Clips aus Episode 49, bei der Alex Siedenbiedel und Ingo Knollmann von den Donots mitwirkten. Zu Beginn der Sendung erwarten Euch wie gewohnt veteranige News, aktuelle Spieleimpressionen und bohrende Hörerfragen.

Der Spieleveteranen-Podcast Folge 44-2022 (#292) mit Heinrich Lenhardt und Jörg Langer hat eine Laufzeit von 1:41:59 Stunden.

0:00:15 News & Smalltalk

0:05:24 Gemischte News: Remake des ersten Witcher -Spiels angekündigt, Amiga-Spiele im Anmarsch auf Evercade-Systeme, neue Hintergrundinfos zum alten Diablo 3 -Auktionshaus, Silent Hill wird wieder ausgegraben und Fallout 4 für aktuelle Konsolen flottgemacht.

-Spiels angekündigt, Amiga-Spiele im Anmarsch auf Evercade-Systeme, neue Hintergrundinfos zum alten -Auktionshaus, wird wieder ausgegraben und für aktuelle Konsolen flottgemacht. 0:18:49 Was haben wir zuletzt gespielt? Costume Quest 2 , God of War (2018), Tactics Ogre Reborn , A Plague Tale: Requiem .

, (2018), , . 0:34:04 Hörerpost von Andreas Wanda.

0:40:26 Zeitschriften-Zeitreise: Oktober 2012, 2002, 1992

0:41:03 Gamestar 11/2012 und GamersGlobal, u.a. mit Borderlands 2 , Dark Souls – Prepare to Die , Baldur’s Gate Enhanced Edition und Resident Evil 6 .

, , und . 1:00:09 GameStar 11/2002, u.a. mit Age of Mythology , Unreal Tournament 2003 , Icewind Dale 2 und der ersten Games Convention in Leipzig.

, , und der ersten Games Convention in Leipzig. 1:21:10 Power Play 11/1992, u.a mit Star Control 2, Zool, B.C. Kid und Mario Kart.