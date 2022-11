Playstation Plus: Sony verliert 1,8 Millionen Abonnenten seit Juni

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im Juni dieses Jahres relaunchte Sony seinen Abo-Service Playstation Plus mit einem neuen dreistufigen Abo. Es löste das reguläre Playstation-Plus-Abo und den Playstation-Now-Service ab. Unterschieden wird dabei zwischen Playstation Plus Essential, Playstation Plus Extra und Playstation Plus Premium. Die genauen Unterschiede zwischen den Stufen könnt ihr in der oben verlinkten News nachlesen.

Nun wurden in einer aktuellen Finanzpräsentation von Sony erste Abonnenten-Zahlen genannt. So verringerte sich die Anzahl Abonnenten seit Juni von 47,3 Millionen Abonnenten auf 45,5 Millionen Abonnenten im September. Das entspricht einem Rückgang von vier Prozent. Sony erklärt den Rückgang damit, dass das "Engagement" der PS4-Besitzer stärker als erwartet fallen würde. Obwohl Sony dieses Jahr Horizon - Forbidden West, Gran Turismo 7 und das kommende God of War - Ragnarök auch noch für die PS4 entwickelt hat, scheinen sich die Nutzer von der Plattform abzuwenden. Die PS4 erschien im November 2013, drei Jahre später folgte die leistungsstärkere PS4 Pro. Bis heute wurden ca. 120 Millionen Geräte verkauft.

Sony verweist darauf, dass prozentual mehr PS5-Besitzer Playstation Plus abonniert hätten als es bei der PS4 jemals der Fall gewesen sei. Ziel wäre es daher die Anzahl PS5-Besitzer möglichst schnell zu erhöhen. Noch immer lässt sich die Konsole nicht problemlos bei den einschlägigen Online-Händlern oder im Fachhandel kaufen. Im zweiten Quartal des aktuellen Geschäftsjahres wurden laut Sonys Präsentation über 6,5 Millionen neue Geräte hergestellt und damit mehr als prognostiziert. Grund dafür war vor allem eine signifikante Entspannung bei den Lieferketten durch wegfallende Beschränkungen.