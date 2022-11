Call of Duty - Modern Warfare 2: Erfolgreichster Start der Seriengeschichte

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dass Call of Duty grundsätzlich ein treue Fangemeinde hat, ist bekannt. Die diesjährige Inkarnation der Shooter-Serie hat es aber darüber hinaus auch geschafft, zumindest bei den Verkaufszahlen neue Höhen zu erreichen.

Gemäß Veröffentlichung auf der Website von Activision Blizzard wurde bereits in den ersten drei Verkaufstagen ein Umsatz von über 800 Millionen US-Dollar verzeichnet. Dies übertrifft sogar die Einspielergebnisse der beiden 2022er Kino-Blockbuster Top Gun: Maverick und Doctor Strange in the Multiverse of Madness an ihren jeweiligen Eröffnungswochenenden zusammen. Aber auch wenn man branchenfremde Vergleiche beiseite lässt, setzt sich Call of Duty - Modern Warfare 2 (GG-Test, Note 7.0) innerhalb der Geschichte der Serie mit diesem Start deutlich ab und ist aktuell der Spitzenreiter. Ob sich dieser Trend weiter fortsetzt und auch die Gesamtverkaufszahlen des Titels auf längere Sicht einen neuen Höhepunkt setzen werden, wird die Zukunft zeigen.

Call of Duty - Modern Warfare 2 ist am 28.10.2022 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erschienen.