Evercade EXP: Blaze verschiebt den Release des Handhelds

Ursprünglich sollte die von Blaze Entertainment Ende Mai 2022 angekündigte Evercade EXP bereits in diesem Monat, genauer gesagt am 24. November, erscheinen. Nun wurde vom englischen Hersteller jüngst via Blog-Eintrag mitgeteilt, dass sich der weltweite Release des Retro-Handhelds auf den 15. Dezember verschiebt.

Zur Release-Verzögerung äußerte sich Sean Cleaver von Blaze wie folgt:

[...]Unser neustes Handheld ist unsere technologisch fortschrittlichste Premium-Konsole bisher, ausgestattet mit neuer Hardware und Features, die eure Retro-Gaming-Erfahrung mit der Evercade aufwerten sollen. Um den eigenen hohen Ansprüchen zu entsprechen, was wir euch bis Weihnachten liefern möchten, haben wir uns entschlossen, der Evercade EXP noch ein wenig mehr Zeit zu widmen, um die technischen Features und Möglichkeiten der Konsole noch zu verbessern.[...]

Von der Verschiebung ebenfalls betroffen ist die auf 5000 Stück begrenzte Limited Edition der EXP (diese war ausschließlich über den englischen Anbieter Funstock vorbestellbar), sowie die beiden neuen Arcade-Collections von Irem und Toaplan, die je nach Vorbestellung der EXP-Variante (Standard oder Limitiert) der Konsole beiliegen.

Die Evercade EXP könnt ihr bei Interesse hierzulande auf Amazon.de zum Preis von 149,99 EUR vorbestellen.