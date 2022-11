Ghostbusters VR: Neuer Name und neues Veröffentlichungsdatum

PS5

Im April dieses Jahres wurde ein Ghostbusters VR-Spiel angekündigt, aber außer einem Ankündigungstrailer haben die Entwickler nDreams bislang so gut wie nichts über das kommende Spiel verraten. Im Gespräch mit dem Branchendienst Kinda Funny Games haben die Macher jetzt doch ein paar Infos fallen lassen, die wir euch natürlich nicht vorenthalten möchten.

So wurde der Name von Ghostbusters VR inzwischen in Ghostbusters - Rise of the Ghost Lord geändert und damit auch der zentrale Antagonist des Spiels enthüllt. Zudem wird die Veröffentlichung des Spiels nicht mehr dieses Jahr, sondern erst im nächsten Jahr erfolgen und die VR-Brillen Meta Quest 2, Meta Quest Pro und PlayStation VR2 unterstützen.

Inhaltlich möchten sich die Entwickler um Authentizität zum filmischen Vorbild bemühen und den Schwerpunkt darauf legen, das VR-Erlebnis und den Multiplayer-Modus so realistisch wie möglich zu gestalten. Die Missionen werden sich überwiegend auf Kämpfe beziehungsweise Erkundung oder einer Mischform aus beiden Elementen konzentrieren. Zwar soll es nicht möglich sein eigene Charaktere zu erstellen, aber ihr könnt sie dafür mit neuen Kostümen ausstatten.

Abschließend könnt ihr euch den älteren Ankündigungstrailer anschauen, um erste Einblicke in das Spiel zu erhalten. Das Interview mit Kinda Funny Games ist in den Quellen hinterlegt.