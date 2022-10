Steel Division 2 eSport: Season 9 der Simulated Divisions League startet

PC

Das Echtzeittaktik-Spiel Steel Division 2 (Übersichtsartikel "Community und DLC") ist auch im eSport (im User-Artikel "Steel Division 2: eSport 2022) weiterhin populär. Gestern wurden auf dem offiziellen Twitch-Kanal der Simulated Divisions League durch einen der Organisatoren, Protosszocker, sowie die Gäste ElBowser, Vulcan und GreenHD, einem weiteren Organisator, die Gruppen ausgelost.

Dabei kam es zu einer Umgestaltung der Ligastruktur. Die Zahl der Divisionen wurde von fünf auf vier reduziert, wobei in den unteren Divisionen jeweils 16 eSportler in je vier Gruppen antreten. In der Ersten Division finden sich die acht besten Spieler in zwei Gruppen wieder. Nach der Gruppenphase folgt jeweils die KO-Phase.

Zu den bekanntesten Namen in der Ersten Division gehören der Rekordchampion Gonzo sowie der mehrfache Finalist Onord. In der Zweiten Divisionen spielen bekannte Namen wie ElBowser, Farid Rommel, der Deutsche P.Uri.Tanner, GreenHD, Babaryann und der Durchstarter Stardekk.

Die Dritte Division ist mit Spielern wie finzent, MK-Ultra oder Soap, der zuletzt mit einem ungefährdeten Turniersieg auf sich aufmerksam machte, hochkarätig besetzt. Besonders spannend ist Gruppe D, in der sich mit Hobotango, Badgerjelly, Vulcan und AttackpowerGaming nicht nur sehr gute Spieler, sondern auch Content-Creator miteinander messen. In Gruppe C ist GG-User Vampiro vertreten, der im Zuge der neuen Ligastruktur in die Dritte Division gespült wurde und damit nominell erneut in einer höheren Division (zuvor 5, 5, 4) antreten und dabei kräftig gegen den Abstieg kämpfen wird. In der Vierten Division finden sich nicht nur neue Namen, sondern auch bekannte und erfahrene Gesichter wie Sqwurrol, die sicher gute Chancen haben, eine Top-Platzierung zu erspielen.

Wenn ihr Interesse an den Spielen habt, werdet ihr auf Twitch und Youtube zahlreiche Casts anschauen können. Möchtet ihr selbst Teil der SD2-Community werden, verschafft euch der User-Artikel "Steel Division 2: Community & DLC" einen ersten Überblick.