Fallout TV-Serie: Macher erklären Treue zur Vorlage

Derzeit schürt Amazon Prime mächtig die Werbetrommel für ihre in der Produktion befindliche TV-Serie zu den populären Fallout-Spielen. Erst kürzlich haben die Macher ein erstes Bild zu der Serie veröffentlicht, welches das aus den Spielen bekannte Vault 33 zeigt, GamersGlobal berichtete.

Darüber hinaus hat Amazon Prime jetzt ein kleines Video veröffentlicht, dass einige an der Produktion beteiligte Personen zeigt, die Aussagen zu der kommenden Verfilmung treffen. Dabei wird deutlich, dass die Macher sich eng an die Spielvorlage und deren Humor halten möchten. Dies ist vor allem an dem Part von Jonathan Nolan erkennbar, der von einer Person mit Powerrüstung ein Getränk gereicht bekommt, obwohl er vorher angibt Fallout gar nicht zu kennen. Im Hintergrund sind sehr wahrscheinlich Kulissen zur Serie erkennbar.

Die Fernsehserie wird von Geneva Robertson-Dworet und Graham Wagner als Showrunner geleitet. Robertson-Dworet hat bereits an Captain Marvel und dem Tomb Raider-Film von 2018 mitgeschrieben, während Wagner Erfahrung als ausführender Produzent bei Portlandia, Silicon Valley und Baskets gesammelt hat. Jonathan Nolan wird bei der ersten Folge Regie führen und ebenfalls als ausführender Produzent dabei sein. Kyle MacLachlan, Xelia Mendes-Jones, Aaron Moten, Ella Purnell und Walton Goggins wurden bereits für die Serie als Darsteller bestätigt.