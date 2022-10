Forspoken: Die Parkour-Fähigkeiten der Heldin vorgestellt // Trailer

PC PS5

Am 24. Januar des nächsten Jahres erscheint das Open-World-Spiel Forspoken für den PC und Playstation 5 von Square Enix. Dort könnt ihr die Heldin Frey Holland steuern, die aus unbekannten Gründen von New York in dem geheimnisvollen Land Athia gelandet ist. Um gegen die dortige Monster besser bestehen zu können, stehen ihr insgesamt acht pakourähnliche Fähigkeiten zur Verfügung, die ihr in brenzligen Situationen einsetzen könnt:

Flow – Fließende Fortbewegung

Mit Flow könnt ihr automatisch über kleine Felsen und Vorsprünge hüpfen, über kleine Mauern springen und auch sonst nach Kräften versuchen, euch weiter in die gewünschte Richtung zu bewegen.

Rush – Schnelles Vorwärtsstürmen

Mit Rush könnt ihr euch enorm schnell fortbewegen und gleichzeitig Ausdauer regenerieren.

Shimmy – Sprunglauf

Mit diesem Move stößt ihr Frey vom Boden ab, um sie zu beschleunigen.

Scale – Sprungschub

Damit könnt ihr euch den nötigen Schub verpassen, um auf ein Gebäude zu kommen oder um euch von einem wegzustoßen, damit ihr euch weiter nahtlos durch die Welt bewegen könnt.

Soar – Sprungverkettung

Mit Soar kommt ihr noch höhere Abschnitte erreichen, indem ihr mehrere Sprünge schnell hintereinander ausführt.

Zip – Schwunghaken

Frey kann einen magischen Anker werfen, der sie zu dem Punkt hinzieht, den dieser trifft. So könnt ihr Hindernisse umgehen, die eure Vorwärtsbewegung ausbremsen würden.

Float – Schweben

Mit dieser hilfreichen Fähigkeit könnt ihr die Schwerkraft manipulieren, um euren Fall zu bremsen.

Glide – Gleiten

Hiermit kann Frey über gefährliche und monsterverseuchte Wasseroberflächen gleiten.

In dem angehängten Video könnt ihr euch die beschriebenen acht Fähigkeiten auch nochmal in Aktion anschauen.