Tassilo Rau: In Gedenken an seinen 3. Todestag

Tassilo Rau starb am 1.11.2019 unerwartet im Alter von nur 44 Jahren. Einen ausführlichen Nachruf auf Tassilo Rau findet ihr bei GamersGlobal. Im letzten Jahr, zu seinem zweiten Todestag schickte GG-User RoT auf der Plattform Geocaching.com (internationale Schnitzeljagd) eine trackbare Gedenkmünze (Trackable) von Berlin aus in Richtung der letzten Ruhestätte von Tassilo.

Die Münze traf schließlich kurz vor dem dritten Todestag des Spieleentwicklers in Marienhagen (ungefähr 436 km Entfernung in Luftlinie) ein. Dabei legte der Trackable in 356 Tagen bei 241 Zwischenstopps eine Strecke von 4396,5 km zurück. Wie ihr im Teaserbild erkennen könnt, haben einige Geocacher Fotos mit der Münze und Retro-Spielen erstellt. So zum Beispiel mit Turrican für den C64 oder dem Steigenberger Hotelmanager.

Als nächstes Ziel ist der Rheinpark in Köln ausgewählt worden, weil Tassilo dort nicht nur jahrelang lebte, sondern das Versteck auch in der Nähe der Messehallen von Köln liegt. Dort war Tassilo regelmäßig sowohl als Fachbesucher aktiv als auch mit eigenen Aktionen präsent.

Wenn ihr euch über den weiteren Verlauf der Münze informieren wollt, nutzt die unten angegebenen Links.