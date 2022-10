Story-Adventure Between Horizons erstmals vorgestellt

PC Switch Xbox X PS5

Im Rahmen des MIX Next Showcases 2022 haben Entwickler DigiTales Interactive und Publisher Assemble Entertainment erstmals einen Trailer ihres neuen Story-Adventures Between Horizons präsentiert. Das Spiel zeigt sich im 2.5D-Pixelart-Stil und setzt auf ein storygetriebenes Detektiv-Setting, bei dem eure Entscheidungen Einfluss auf den weiteren Spielverlauf haben sollen. Bereits mit ihrem vorherigen Titel Lacuna hat der deutsche Entwickler bewiesen, dass ihnen dieses Vorhaben gut gelungen ist und sie packende Geschichten erzählen können: die Rezensionen auf Steam liegen bei „sehr positiv“.

In Between Horizons schlüpft ihr in die Rolle von Stella und befindet euch an Bord eines Raumschiffes, welches auf dem Weg zu einem entfernten Stern ist. Stella arbeitet als Sicherheitschefin und eure Aufgabe wird es sein, eine Verschwörung aufzudecken und zu verhindern, dass diese eskaliert und eure Mission scheitern lässt.

Das Spiel soll 2023 sowohl für PC als auch für Konsolen erscheinen und wird neben deutschen Texten auch deutschsprachige Vertonung bieten.