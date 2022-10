Mainstream oder Nische?

Teaser Der Spielmarkt ist immer größer und vielseitiger geworden. Reizen euch heute vor allem die großen Releases der bekannten Publisher oder findet ihr mehr Spaß abseits des Mainstreams?

Update mit dem Ergebnis:

Durchtrieben wie wir sind, gestatteten wir euch nicht die Option "Ich finde beide gleichspannend" und in der Form gezwungen, zwischen Mam-AAA und Papa Indie zu wählen, zeigte sich, dass sich 67 Prozent der Teilnehmer allerwenigstens ein bisschen mehr für AAA-Spiele interessieren, weitere 4 Prozent sogar ausschließlich. 29 Prozent der Umfragteilnehmer interessiert dagegen mehr, was sich im grob als "Indie" zu umreißenden Bereich tut.

Die ganze Stimmverteilung im Überblick:

Bin überwiegend an AAA interessiert 67% Bin überwiegend an Indie interessiert 28% Bin ausschließlich an AAA interessiert 4% Bin ausschließlich an Indie interessiert 1%

Ursprünglicher Text:

In der heutigen Sonntagsfrage habt ihr die Gelegenheit, uns in der unten eingebetteten Sonntagsfrage zu verraten, ob bei Spielen eher AAA-Releases vom Kaliber eines God of War - Ragnarök auf euer Interesse stoßen, oder ihr die kleinen aber etwas ungewöhnlicheren Projekte spannend findet, die Studios mit Fokus auf gewisse Nischen oder Indie-Teams entwickeln. Für eine deutlichere Gegenüberstellung wurden dabei für die Antwortoptionen unten die Eckpunkte AAA und Indie gewählt.

Uns geht es um euer allgemeines Interesse an der Sorte Spiele, über die ihr gerne viel erfahren wollt. Sind es große Releases mit Grafikpower und viel Aufmerksamkeit in der Medienlandschaft, sind wir wahrscheinlich im AAA-Bereich unterwegs. Auch bei nicht ganz kleinen Teams sind wir doch stärker in der Kategorie "Indie" unterwegs, wenn sie eher in ihren Nischen große Aufmerksamkeit erregen.

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Den Link zur Übersicht der mehr als 300 Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.