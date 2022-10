DCS World 2.8: Dynamisches Wetter, bessere KI, Halloween Sale

PC

Eagle Dynamics hat der Flugsimulation DCS World mit der kürzlich erschienen Version 2.8 ein umfangreiches Update verpasst. Neben zahlreichen Bugfixes und Verbesserungen an unterschiedlichen Modulen, ist nun auch dynamisches Wetter dazugekommen. Standen die Wolken bisher statisch im Himmel, bewegen sie sich jetzt mit dem Wind. Laut Eagle Dynamics kann es deshalb passieren, dass ihr bei strahlendem Sonnenschein abhebt und nach eurer Mission bei Regen und schlechter Sicht laden müsst. Die Wolkenlagen sind zudem unabhängig voneinander, je nach Windstärke und deren Richtung in der jeweiligen Höhe. Passend dazu gibt es neue optische Effekte wie Regenbögen oder Eis-Halos.

Als weiteren Punkt hat sich Eagle Dynamics die KI vorgenommen. So haben sich die künstlichen Piloten im Bereich Basic-Fighter-Manöver weitergebildet, was ihr vor allem im Dogfight merken werdet. Die KI-Piloten werden nun versuchen, euch je nach Flugzeug in den für sie vorteilhaften Kampf zu zwingen. Dabei sollen sie jedoch auch Fehler machen und nicht unbesiegbar sein.

Mit dem Update wurde außerdem ein zusätzliches Modul veröffentlicht. Die italienische MB-339 ist ein einmotoriges, zweisitziges Schulungs- und leichtes Angriffsflugzeug und wird unter anderem von der italienischen Kunstflugstaffel Frecce Tricolori genutzt.

Pünktlich zu Halloween findet noch bis zum 6. November der gleichnamige Sale im DCS E-Shop statt, bei dem ihr bis zu 50 % Rabatt auf Module erhaltet. Auf Steam gibt es erwartungsgemäß keinen Rabatt. Abschließend könnt ihr euch noch bewegte Bilder vom DCS 2.8 Update Preview anschauen.