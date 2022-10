Test Drive Unlimited Solar Crown: Rennspiel soll kein Forza-Klon werden

PC Switch Xbox X PS5

Fans der Test Drive-Serie warten bereits geschlagene elf Jahre auf ein neues Spiel der altehrwürdigen Reihe, die seit 1987 ein wiederkehrender Teil der Video- und Computerspiel-Landschaft ist. Creative Director Alain Jarniou gab der Website RacingGames vor kurzem einige neue Einblicke in das kommende, auf 2023 verschobene, Test Drive Unlimited Solar Crown.

Demnach soll sich das Rennspiel klar vom Platzhirsch Forza Horizon abgrenzen. Bereits das erste Test Drive Unlimited von 2006 fand in einer Open World statt und schuf quasi auch die Blaupause für Microsofts Arcade-Racer und dessen relativ konkurrenzlosen Siegeszug über die letzte Dekade. Auch das neue Test Drive wird auf diesem Grundprinzip aufbauen. Damit soll die Verwechslungsgefahr aber schon enden. So möchte das Team von Kylotonn ein echtes Gefühl der Progression erzeugen. Neue Autos in der Garage werden Euch nicht geschenkt oder als Bonus für Missionen gegeben. Jedes Fahrzeug muss beim Autohändler gekauft und damit wirklich verdient werden.

Der Entwickler räumt ein, dass die Gesamtzahl an verfügbaren Wagen in Test Drive Unlimited Solar Crown niedriger ausfallen wird als die hunderte Exemplare umfassende Garage der Horizon-Serie. Allerdings entsprechen alle Ausstattungsoptionen und Wagenfarben exakt ihren Pendants aus der echten Welt. Bezogen auf die Steuerung könnt ihr einen Arcade-Stil erwarten. Dieser soll trotzdem realistischer als bei Konkurrenztiteln ausfallen und euch vor allem eine deutliche Unterscheidung beim Fahrverhalten der einzelnen Autos ermöglichen.

Die Spielwelt wird eine 30 Quadratkilometer umfassende Replik von Hong Kong Island sein und damit deutlich kleiner als in den eigenen Vorgängern ausfallen. Allerdings soll die Erfahrung dadurch abwechslungsreicher, weniger generisch und vor allem einer 1:1 Nachbildung der realen Umgebung näher kommen. Jarniou räumt allerdings ein, dass aus Gründen des Gameplays im Vergleich zum Original natürlich Änderungen, wie zum Beispiel zusätzliche Straßen, integriert wurden.

Inwiefern ihr Rennen bestreiten könnt und welche Arten es überhaupt gibt, lässt der Entwickler offen. Insgesamt zielt KT Racing demnach mehr darauf ab, Euch die Freude am Fahren mit einzigartigen Autos in einer einzigartigen Landschaft zu vermitteln, als einen kompetitiven Charakter in den Vordergrund zu stellen.