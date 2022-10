Game-Verband will Fitness durch Bewegungsspiele nachgewiesen haben

PC Switch 360 XOne PS3 PS4 Wii WiiU

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Just Dance 2017 ab 49,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Just Dance 2017 ab 26,90 € bei Amazon.de kaufen.

Das Markforschungsinstitut YouGov will in Zusammenarbeit mit dem Game–Verband der deutschen Gamens-Branche e-V. herausgefunden haben, dass Bewegungsspiele wie beispielsweise Just Dance, Ring Fit Adventure oder Beat Saber die körperliche Fitness von Millionen Deutschen fördern würden.

Als Beleg geben sie eine repräsentative Umfrage an, bei der über 2000 Personen im Alter ab 16 Jahren beteiligt waren. Dabei haben etwa 30% der Befragten angegeben, Bewegungsspiele schon einmal ausprobiert zu haben und 17% der Teilnehmer haben Interesse, so ein Spiel einmal ausprobieren zu wollen.

Felix Falk, Geschäftsführer des Game-Verband argumentiert wie folgt: