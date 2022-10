Halloween-Sale bei GOG.com // Genesis Alpha One geschenkt

PC XOne PS4

Halloween steht vor der Tür und in (fast?) jedem digitalen Spiele-Store findet ein entsprechender Sale statt. Neben dem Epic Games Store und Steam unterbreitet euch natürlich auch GOG.com bis Donnerstag, 3. Oktober unzählige Angebote - und schenkt euch obendrein bis Sonntag, den 30. Oktober, 19:00 Uhr Genesis Alpha One in der Deluxe Edition (die enthält neben Artbook und Soundtrack den Rocket Star Corporation-DLC) .

In dem Roguelite aus der Egoperspektive erforscht ihr mit eurem Raumschiff eine fremde, in jedem Run neu erstellte, Galaxie. Auf Planeten sammelt ihr Ressourcen, vergrößert und verbessert damit euer Schiff, kümmert euch um die Versorgung eurer Besatzung, erforscht neue Technologien und Waffensysteme. Neben Überfällen von Aliens müsst ihr auch Kämpfe mit Weltraumpiraten bestehen. Sterbt ihr, ist der Run beendet. Da ihr gefundene Artefakte und freigeschaltete Unternehmen mit in den nächsten Versuch nehmt, werdet ihr zwangsläufig mächtiger.

Nachfolgend eine kleine Auswahl der reduzierten Spiele im Halloween-Sale - alle Titel führen euch mit dem GamersGlobal-Partnerlink zu GOG.com. Nutzt ihr diesen, erhält GamersGlobal ein monetäres "Dankeschön!" von GOG.com: