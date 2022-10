Teaser Eben stritten sie noch im Redi-Rumble, nun sind sich Jörg und Hagen aber einig, auf welche Themen sie in diesem WoSchCa den Fokus legen wollen.

Die spinnende Internetleitung des schneidigen Podcast-Schneiders Hagen konnte es nicht ewig verhindern: Hier ist er, der neue WoSchCa mit dem Blick darauf, was die Welt in den vergangenen Tagen umtrieb, aber nicht zuletzt, was uns bei GamersGlobal beschäftigte. Zum Beispiel, wie die Meinungen zu ein und demselben Spiel auseinander gehen können. Aber dann ist man sich auch wieder einig, dass diese Differenz gar nicht so schlecht ist.

Die Timecodes dieser Folge: