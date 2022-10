PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 31. Oktober bis zum 4. November (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

31. Oktober – Broken Pieces

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Als Elise und ihr Verlobter das Stadtleben hinter sich lassen, um ihr Glück an der französischen Küste zu finden, ahnen sie nicht, dass sie Protagonist*innen in einem psychologischen Thriller sind. Als ihr Partner verschwindet, muss Elise die Geheimnisse der Region erkunden und eine tiefgreifende Verschwörung aufdecken. Dabei sind seltsame Phänomene, ein verlassener Leuchtturm an der Küste und ein ritueller Kult nur einige der Schrecken, denen sie sich stellt.

1. November – The Legend of Tianding

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery / Game Pass – Du schlüpfst in die Rolle von Liao Tianding, dem selbsternannten Beschützer der Stadt Taipeh. Bestiehl die Reichen, gib den Armen zu essen und kämpfe als Taiwans legendärer Gesetzloser für Gerechtigkeit auf den Straßen einer asiatischen Metropole im frühen 20. Jahrhundert. Wehre Dich gegen die japanischen Besatzer mit Deinen beeindruckenden Kung-Fu, stell Dich gefährlichen Bossen und werde zum Helden der Straße.

1. November – Lonesome Village

Optimiert für Xbox Series X|S – In Lonesome Village betrittst Du ein verschlafenes Städtchen, in dem Du auf fantastische Bewohner*innen und knifflige Puzzles triffst. Du schlüpfst in die Rolle von Wes Coyote und hilfst den Anwohner*innen dabei, den kleinen Ort wieder zu neuem Leben zu erwecken. Löse die Rätsel, schließe neue Freundschaften und bring die Hoffnung in die Herzen der Menschen zurück.

1. November – Missile Command: Recharged

Missile Command: Recharged erweitert den Spielhallenklassiker mit zahlreichen spannenden Innovationen. Diese überarbeitete Version des Klassikers bietet mehr Power-ups, neue Gegner und eine Reihe von anspruchsvollen Challenges. Stelle Dich entweder einem der 32 Level oder beweise im endlosen Arkade-Modus Dein Geschick gegen Mitspieler*innen aus aller Welt.

2. November – Hatup

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Als kleiner, violetter Humanoide musst Du knifflige Puzzle-Level abschließen, die sich immer wieder verändern – je nachdem, ob Du Deinen Hut trägst oder nicht! Bist Du clever genug, um aus dem Level zu entkommen und zur nächsten Herausforderung zu gelangen?

2. November – Shatter Remastered Deluxe

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Shatter kehrt mit atemberaubender 4K-Auflösung und 120fps zurück, mit einer modernisierten Benutzeroberfläche und zahlreichen visuellen Verbesserungen. Genieße den erstklassigen Original-Soundtrack als Remix mit 5.1 Surround-Sound wenn Du gegen zehn einzigartige Bosse in zehn verschiedenen Welten kämpfst. Bestehe insgesamt 71 Level und bleibe am Leben so lange wie Du kannst.

3. November – The Entropy Centre

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – The Entropy Centre ist ein komplexes Zeitreise-Abenteuer, in dem Du Gegenstände in der Zeit zurückschickst, um scheinbar unmöglich zu lösende Hindernisse und Rätsel zu überwinden. Manipuliere die Zeit und öffne ausgeklügelte Räume voller Rätsel, von denen Dich jeder einen Schritt näher an das Zentrum einer gewaltigen Raumstation bringt, die um die Erde kreist.

3. November – Ghost Song

Ghost Song ist ein atmosphärisches 2D-Abenteuer, in dem Du Dich auf eine Selbstfindungsreise voller uralter Rätsel und kosmischer Schrecken begibst – pünktlich zum Release im Game Pass! Erkunde gewundene Höhlensysteme, die nur von biolumineszierenden Pflanzen erhellt werden, kämpfe gegen eigenartige, mächtige Wesen und erwirb neue Fähigkeiten, um die seit Langem verschütteten Geheimnisse dieser außerirdischen Welt aufzudecken.

3. November – Golazo! 2

Golazo! 2 erinnert an die glorreichen Zeiten des Arcade-Footballs während es gleichzeitig neue Mechaniken für ein frisches Spielgefühl implementiert. Freue Dich auf rasante Matches, spannende Street-Mechaniken und jede Menge Action.

3. November – Sword and Fairy: Together Forever

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Du betrittst ein Reich, das alte Mythologie mit beeindruckender orientalischer Ästhetik verwebt. Du erlebst die Geschichte einer Gruppe einzigartiger Charaktere, deren Schicksale die Clans der Menschen, Gottheiten und Dämonen miteinander verknüpfen oder für immer trennen können. Dieses jüngste Kapitel des kultigen Sword and Fairy-Franchise führt die Geschichte fort und ist gleichzeitig der perfekte Einstieg für alle Neulinge.

3. November – WRC Generations

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – 2022 beginnt die Hybrid-Ära der WRC. Dies ist eine Revolution der Rallye-Welt, die sich erheblich auf die Motorleistung auswirkt, Strategien verändert und Fahrer*innen sowie Teams zur Anpassung zwingt. Auch das Gameplay passt sich den neuen Wagen an und die Akku-Ladung Deines Fahrzeugs wird zu einem entscheidenden Faktor, der über Sieg oder Niederlage entscheiden kann. Wie wirst Du Dich in dieser neuen Welt des Rallye-Sports behaupten?

3. November – Yuppie Psycho

Begleite Brian Pasternack, einen jungen Mann ohne Zukunft, an seinem ersten Tag in einem der größten Unternehmen der Welt, Sintracorp. Wird Pasternack, obwohl unsicher, unvorbereitet und massiv unqualifiziert, in der Hierarchie von Sintracorp aufsteigen können? Es hängt alles davon ab, wie er seine erste Aufgabe erfüllt – und ob er sie überlebt.

4. November – Bratz: Flaunt Your Fashion

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Schlüpfe in die Rolle Deiner liebsten Bratz-Figur und werde zur besten Modejournalistin aller Zeiten. Dein Karriereweg führt Dich in die Mode-Metropolen dieser Welt – von Deiner Heimatstadt Stylesville über Barcelona, Seoul und viele weitere internationale Städte. Nur wenn Du pointierte Beiträge für Dein Magazin schreibst, verdientes Geld in stylische Outfits reinvestierst und neue Trends setzt, kannst Du den Mode-Olymp erobern.

4. November – Caterpillar

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – In diesem entspannenden 2D-Puzzler steuerst Du eine knuddelige kleine Raupe, die durch die Landschaft krabbelt, um so viele Blumen wie möglich zu sammeln. Du kannst zwar nicht springen, doch dafür kannst Du senkrechte Wände problemlos erklimmen. Kannst Du der Raupe helfen, ein Schmetterling zu werden?

4. November – The Chant

Optimiert für Xbox Series X|S – Du begibst Dich eine spirituell angehauchte Wellness-Einrichtung auf einer abgelegenen Insel, um ein wenig abzuschalten. Doch das friedliche Wochenende verwandelt sich schnell in einen kosmischen Albtraum, als ein misslungenes Ritual einen Durchgang öffnet. Hinter diesem Tor liegt der Nebel, eine psychedelische Dimension des Schreckens, die sich von negativer Energie ernährt. Nur Du kannst die Kreaturen bekämpfen, die Überlebenden wieder zu Sinnen bringen und das Mysterium rund um einen Kult aus den 70ern enträtseln. Wirst Du es schaffen, das Ritual rückgängig zu machen?

4. November – CounterAttack

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – In diesem interstellaren Sidescrolling-Shooter kämpfst Du wahlweise alleine oder in einem Team von vier Spieler*innen. Nur wenn Ihr eng zusammenarbeitet, Eure Fähigkeiten verbessert und Euer Schiff aufrüstet, könnt Ihr die Vernichtung des Planeten Erde verhindern.

4. November – Silver Nornir

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Die Welt von Silver Nornir wurde bereits zweimal vom Chaos des Ursprungs zerstört. Nun ist es an den letzten Überlebenden der Katastrophe, sich wieder zu erheben und das erneute Ende der Welt aufzuhalten. Auf Deiner Reise triffst Du neue Verbündete und schließt Freundschaften, die ein ganzes Leben lang halten können. Jeder einzelne der vielseitigen Charaktere verfügt über einzigartige Skills, die Dir den entscheidenden Vorteil in den strategischen Schlachten bringen können. Stelle Dich den Gefahren und verhindere die Apokalypse!

4. November – Tanuki Sunset

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Der longboardende Waschbär Tanuki von Sunset Island ist zwar nur ein Waschbär, doch er hat einen Traum: Er will auf das Cover der FISH kommen, der wichtigsten Longboarding-Zeitschrift der Welt! Meistere das Longboard und drifte durch Gebirgslandschaften, kurve durch geschäftige Straßen und boarde die sandigen Strände von Sunset Island entlang. Trainiere mit Tanuki waghalsige Tricks, weiche dem Straßenverkehr aus und schnapp Dir auf dem Weg noch einen Snack aus den Mülltonnen. Bist Du bereit, auf das Cover der Zeitschrift zu boarden?