PM: Call of Duty: Modern Warfare II ist da! – das müsst ihr wissen (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

PlayStation-Spieler, die neue Ära von Call of Duty ist da! Stürzt euch ab heute in einen epischen Launch mit einer fesselnden Kampagne, einem innovativen Weltklasse-Multiplayer und einem weiterentwickelten, kooperativen Special-Ops-Spielmodus. Lasst uns näher darauf eingehen, was Spieler in Modern Warfare II erleben können.

Abgesehen von einigen Kerndetails über das Spiel, auf die wir später in diesem Blog eingehen werden, sollten PlayStation-Spieler gespannt sein, wie tief sie in das Modern Warfare-Universum eintauchen, wenn sie auf PlayStation 5 spielen. Unten sind einige der herausragenden Funktionen aufgeführt, die das Modern Warfare II-Erlebnis auf der Konsole auf die nächste Stufe heben:

Adaptive Trigger

Erlebt die völlig neue Waffenhandhabung in Call of Duty: Modern Warfare II mit den adaptiven Triggern des DualSense-Controllers. Adaptive Trigger erzeugen mit unterschiedlichem Druck das Gefühl von Gewicht auf dem Trigger. Dieses Gewicht schafft mit jeder Waffe ein authentisches Erlebnis im Spiel.

Zum Beispiel fühlt sich das SMG, das ihr in Nahkampfszenarien verwendet, wenn ihr euch durch das Gelände bewegt, beim Abzug leichter an als beispielsweise das kräftige Gefühl des LMG, mit dem ihr eure Feinde aus großer Distanz erledigen könnt.

Dies trägt zum immersiven Erlebnis des Spiels bei, insbesondere in der Kampagne, ist aber eine optionale Funktion, die Spieler auch im Mehrspielermodus und in Spezialeinheiten verwenden können.

Haptisches Feedback

Mit beispiellosen globalen Konflikten kommen fesselnde und actiongeladene Kämpfe. Mit dem haptischen Feedback im DualSense-Controller spürt ihr die Explosion und Kraft jedes Moments, sodass ihr die Action in euren eigenen Händen erleben könnt.

Egal, ob ihr auf der Ladefläche eines Lastwagens von einer Seite zur anderen geschleudert werdet, während ihr feindlichem Feuer und explodierenden Fahrzeugen ausweicht oder den starken Rückstoß eurer Waffe bewältigt, während ihr euch in hochintensiven Kampfsituationen befindet, ihr werdet die Wirkung jeder Bewegung im Spiel spüren.

3D Audio

Egal, ob ihr vor der Küste kämpft, um Feinde zu belagern, während Wellen um euch herum brechen, oder eine stark befestigte feindliche Basis an Land durchbrecht, mit 3D-Audio, unterstützt von PlayStation 5, werdet ihr euch fühlen, als wärt ihr mitten im Geschehen.

Hört feindliche Kugeln, die durch Wände krachen und mit Detailgetreue an euren Ohren vorbeifliegen, um einen bereits angespannten Schusswechsel zu intensivieren, oder lauscht genau auf die Geräusche sich nähernder feindlicher Schritte, um ihre Position zu identifizieren.

Atemberaubende Optik

Während sich euer Team auf einen Hinterhalt vorbereitet und eure Umgebung scannt, wird euch die atemberaubende Umgebung und die 4K-Grafik auf PlayStation 5 auffallen.

Details in Modern Warfare II auf PlayStation 5 werden euch tiefer in eure Umgebung und tiefer in die Action eintauchen lassen, egal ob ihr zu einem leuchtenden Sternenhimmel aufschaut, der von orangefarbenen und roten Explosionen in der Ferne gestört wird, oder den Tod entlang eines steilen Berges riskiert, an einer Klippe mit einem majestätischen Wasserfall im Hintergrund steht oder an einem Herbsttag in Amsterdam heimlich durch die detailreichen Kopfsteinpflasterstraßen zieht.

Die Kampagne von Modern Warfare II findet drei Jahre nach der ursprünglichen Gründung der Task Force 141 statt.

Als ein US-Luftangriff den Anführer von Al-Qatala eliminiert, schwört sein Nachfolger Rache und gründet eine unerwartete Allianz mit internationalen Drogenkartellen, um gestohlene US-amerikanische ballistische Raketen zum Einsatz gegen die Vereinigten Staaten zu transportieren. Unter der Leitung von Station Chief Kate Laswell und unter der Leitung von Captain John Price wird sich die Task Force 141 mit mexikanischen Spezialeinheiten zusammenschließen, um sich einer neuen Bedrohung zu stellen und gleichzeitig ein komplexes Netz von Korruption zu entwirren, das an den unerwartetsten Orten vorkommt.

Die Modern Warfare II-Kampagne schickt Spieler rund um den Globus mit mehreren verschiedenen Einstellungen und Spielstilen, die ein erfrischendes Erlebnis ermöglichen, wenn die Spieler von Mission zu Mission gehen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, ist dies der richtige Zeitpunkt, um in das Universum von Modern Warfare II einzutauchen und vor dem Start von Saison 1 in die Erzählung einzutauchen.

Modern Warfare II Multiplayer definiert aufstrebendes Gameplay mit Fokus auf Abwechslung und ist bereit, sowohl neue Rekruten als auch erfahrene Veteranen willkommen zu heißen.

Zum Start wird es 12 einzigartige Modi geben, 10 traditionelle Modi auf Core Maps und 2 Bodenkampf-Modi auf Battle Maps.

Der neu überarbeitete Waffenschmied, der zu Modern Warfare II kommt, wird es Spielern ermöglichen, ihre Ausrüstung anzupassen und ihr Arsenal wie nie zuvor mit der Einführung von Waffenplattformen und Waffentuning zu erweitern, um eine echte Erweiterung des persönlichen Spielstils des Spielers zu schaffen und gleichzeitig die Stärken jeder Plattform zu erkunden.

Der Multiplayer bietet über 30 einzigartige Waffenplattformen, die über die Militär Ränge freigeschaltet werden können, wobei jede Waffenplattform bis zu 6 Waffen enthält, die durch das Aufsteigen bestimmter Waffen innerhalb einer Waffenplattform erhalten werden können.

Dieses Koop-Erlebnis ist eine Weiterentwicklung des Special-Ops-Modus aus Call of Duty: Modern Warfare (2019) und umfasst beim Start 3 Missionen, die alle in Al Mazrah stattfinden. In Special Ops rüsten die Operator einen Rucksack aus, um Ausrüstung zu verstauen, und wählen aus einem von drei verfügbaren Kits: Assault, Medic und Engineer. Jedes dieser Kits bietet eine Vielzahl von Gegenständen und Fähigkeiten, die für unterschiedliche Strategien und Herangehensweisen an jede Mission entwickelt wurden.

Modern Warfare II ist seit dem 28. Oktober im PlayStation Store erhältlich. Holt euch für zusätzliche Vorteile die Vault Edition, die das Red Team 141 Operator Pack, FJX Cinder Weapon Vault**, Saison 01 Battle Pass und 55 Tier Skips*** enthält.

Bleibt frostig.

**Das Design des Waffentresors ist beim Start auf den Inhalt des Waffentresors beschränkt.

***Battle Pass und Tier Skips oder gleichwertige Versionen sind in Modern Warfare II verfügbar, sobald der Saison 01 Battle Pass oder ein gleichwertiges System im Spiel verfügbar ist. Die Battle Pass-Einlösung gilt nur für eine Saison des Modern Warfare II Battle Pass oder eines gleichwertigen Systems.