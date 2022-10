PM: PS4- & PS5-Indie-Highlights erscheinen im November 2022 (Sony Playstation Blog)

PS5

Ahhh, November. Der Monat mit kühleren Temperaturen, warmherzigen Familientreffen und brandheißen Sonderangeboten. Das Indie-Programm dieses Monats bietet eine Vielzahl einzigartiger Konzepte: übermütige Abenteurer auf einem großen Schiff, Selbstfindung durch Maskensammeln und Lo-Fi-Gemecker, das Chaos verursachen kann. Und da sie alle im PlayStation Store heruntergeladen werden können, müsst ihr nicht am Donnerstagabend vor der Ladentür campieren, um sie zu bekommen. Also bedankt euch, mampft was Leckeres und macht es euch mit ein paar neuen Indies gemütlich.

Außerdem haben wir eine besondere Ankündigung: Am 29. November erscheint endlich das von der Kritik gefeierte Indie-Adventure Sable für PlayStation! Lest weiter, um mehr über diesen und die anderen vorgestellten Titel dieses Monats zu erfahren.

Es ist an der Zeit, in die Schuhe – äh Hufe – einer der coolsten Ziegen zu schlüpfen und alle möglichen irrwitzigen Probleme zu verursachen … mit Absicht. Der Nachfolger des berüchtigten Goat Simulators bringt schlimmstes Chaos auf die Ferieninsel San Angora und darüber hinaus. In diesem großen, farbenfrohen Sandkasten könnt ihr mit bis zu drei andere Ziegenspielern die wildesten Streiche auf dem Bauernhof veranstalten. Steuert Fahrzeuge, entdeckt Waffen, verkleidet euch in den schrillsten und irrwitzigsten Outfits, tretet einem Ziegen-Geheimbund bei und macht alles, um die Menschen zu ärgern. Irgendwo dazwischen gibt es auch Yoga, Beißwut und Jahrmarktspiele. H-h-hey, was treibt ihr da?

Erscheinungsdatum: 17. November | Herausgeber: Coffee Stain | PS5

Welche Schwachköpfe setzen mitten im schlimmsten Sturm, den es je gab, die Segel? Diese Schwachköpfe. In Ship of Fools ist der Große Leuchtturm, der einst die Inseln des Archipels schützte, zerstört worden, und die Aquapolypse steht unmittelbar bevor. Es liegt an euch und eurem Kameraden, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Schnappt euch einen Gefährten und steigt an Bord eines rasanten Koop-Erlebnisses, das Tower-Defense- und Roguelite-Elemente vereint, während ihr die Kanonen bedient, um die Gefahren der Tiefe in Schach zu halten. Wenn ihr nicht gerade damit beschäftigt seid, wilde Gegner aus der Tiefe zu bändigen, entdeckt ihr unerforschte Gebiete und macht (hoffentlich) reiche Beute. Und keine Angst, Einhandsegler: Wenn ihr als einsamer Kapitän in das Auge des Sturms steuern wollt, könnt ihr das auch tun. Gebt einfach euer Bestes, um dem Titel dieses Spiels nicht gerecht zu werden.

Erscheinungsdatum: 22. November | Herausgeber: Team 17 | PS5

Die meisten von uns gehen davon aus, dass die Fantasy-Archetypen Ritter und Hexe wie Feuer und Wasser sind: auf ewig Feind und zu Todesduellen verdammt. Aber was, wenn es sich bei ihnen um ein und denselben Charakter handelte? Rayne, die Heldin von The Knight Witch, beweist, dass Hexenmagie und Ritterlichkeit hervorragend zusammenpassen können.

Auch das Gameplay ist eine exzellente Mischung aus verschiedenen Genres: Um die Golem-Armee zu bekämpfen, die in Dungeonidas einfällt, muss Rayne durch ein weitläufiges Labyrinth voller Schätze und Gefahren steigen und die Gegner mit ihrem strategischen magischen Kartendeck und ihren actionbasierten ritterlichen Fähigkeiten im Stil eines klassischen Shoot-’em-ups bekämpfen. Die Auswahl, die Anpassungsmöglichkeiten und die Barrierefreiheitsoptionen machen The Knight Witch zu einem Fest für Fans von 2D-Action-Spielen aller Schwierigkeitsgrade.

Erscheinungsdatum: 29. November | Herausgeber: Team 17 | PS5

In einer traumhaften Welt aus endlosem Wüstensand, hoch aufragenden Sandsteinsäulen und fantastischer menschlicher Architektur macht sich eine junge Frau zur traditionellen Reifeprüfung ihres Stammes auf. Ihre Aufgabe ist es, eine Maske zu finden, auszuwählen und in Besitz zu nehmen, die ihren zukünftigen Lebensweg bestimmen wird. Ihr werdet viele seltsame Orte und Menschen finden, wenn ihr mit eurem Gleiter durch die Lande zieht. Um sich selbst zu finden, ist Interaktion mit anderen nötig: Hört euch ihre Geschichten an, helft ihnen bei ihren Anliegen und verdient euch Abzeichen und Masken als Belohnung. Die riesige, geheimnisvolle offene Welt von Sable und das Gameplay, bei dem ihr das Tempo selbst bestimmen könnt, sorgen für ein entspannendes Abenteuer, das zum Nachdenken anregt. Und der fantastische Soundtrack der Band Japanese Breakfast sorgt für eine unvergleichliche Atmosphäre. Welche Maske tragt ihr am Ende?

Erscheinungsdatum: 29. November | Herausgeber: Raw Fury| PS5, PS4