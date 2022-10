Steam: Big-Picture-Modus wird überarbeitet

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wer von euch Steam bereits über die Steam-Link-App (unter anderem erhältlich für iOS und Android) an seinem Fernseher, Smartphone oder Tablet genutzt hat, wird sicherlich schon den Big-Picture-Modus kennen gelernt haben. Damit wurde das Programm bereits für die Nutzung am TV und an mobilen Endgeräten optimiert, indem es sich komfortabel mit dem Gamepad oder per Touchscreen steuern lässt. Die Benutzeroberfläche dieses Modus wird nun an die verwendete GUI des Steam Deck angepasst, da sich diese dem Anschein nach großer Beliebtheit erfreut. Einen Vorgeschmack auf das neue Aussehen bietet euch das Teaser-Bild zu dieser News.

Derzeit steht die neue Oberfläche nur im Beta-Client von Steam zur Verfügung. Wenn ihr diese jetzt schon ausprobieren möchtet, müsst ihr in Steam unter Einstellungen eure Beta-Teilnahme aktivieren. Zusätzlich ist es notwendig, die Verknüpfung zur Steam.exe um einen Startparameter "-gamepadui" auf beispielsweise "C:\Programme\Steam\Steam.exe -gamepadui" zu erweitern. Bitte beachtet jedoch, dass der Installationspfad bei euch abweichend zum Standardpfad sein kann. Beim nächsten Programmstart erscheint die Anwendung dann im modernen Gewand.