Amazon Prime Gaming im November mit Fallout - New Vegas und mehr

Im Oktober konntet ihr bereits Fallout 76 ohne Zusatzkosten über euer Amazon-Prime-Abo beziehen, im November folgt Fallout - New Vegas (im Test, Note: 9.0) in der "Ultimate Edition". Auch die schöne Tradition, monatlich ein LucasArts-Adventure in Erinnerung zu rufen, wird weiterverfolgt: Diesmal dürft ihr euch über Indiana Jones and the Last Crusade, den ersten Point-and-Click-Adventure-Auftritt eines gewissen peitschenschwingenden Archäologen, freuen.

Die weiteren Spiele im November lauten:

Ihr wisst vermutlich bereits, dass ihr als Prime-Abonnent monatlich ein Twitch-Abo verschenken und damit GamersGlobal unterstützen könnt. Wie dies funktioniert, könnt ihr zum Beispiel hier nachlesen. Das nächste Twitch-Event findet am 31. Oktober statt und lässt euch das Blut in den Adern gefrieren!