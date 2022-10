PM: Monster Train erscheint heute für iOS Smartphones & Tablets (Cosmocover)

PC Switch XOne Xbox X

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Monster Train erscheint heute für iOS Smartphones & Tablets

– Der beliebte Roguelike Deckbuilding-Cardbattler feiert seine lang erwartete Mobile-Premiere! –

Den Haag, Niderlande & San Francisco, USA – 28. Oktober 2022 – Good Shepherd Entertainment und das unanbhängige Entwicklungsteam von Shiny Shoe haben den Rogulike-Deckbuilding-Hit Monster Train im App Store veröffentlicht. Die iOS-Version von Monster Train ist zum Preis von 11,99€ verfügbar und beinhaltet das komplette Basisspiel, den “Wild Mutations”-DLC und einige zusätzliche Karten und Einheiten, die seit dem Release zum Spiel hinzugefügt wurden. Wer damit noch nicht genug hat, kann zudem den “The Last Divinity”-DLC für zusätzliche 4.99€ erwerben.

Monster Train ist ein strategisches Roguelike-Deckbuilding-Spiel, in dem man sich gleichzeitig auf drei vertikalen Schlachtfeldern gegen die Mächte des Himmels verteidigen muss. Wählt die Route sorgfältig, rekrutiert mächtige Einheiten und wertet eure Karten und Champions auf, um zu gewinnen. Mit hunderten freischaltbarer Karten, sechs Clans mit einzigartigem Gameplay, die es zu kombinieren gilt, und einer Vielzahl an Möglichkeiten sich der Herausforderung zu stellen, ist jede Fahrt mit dem Monster Train einzigartig.

Monster Train Features:

Monster Train erschien im Jahre 2020, legte schnell an Popularität zu, wurde vielfach gelobt und tauchte auf vielen “Best-Of 2020”-Listen auf. Bei den 24. jährlichen D.I.C.E. Awards wurde das Spiel als “Strategy/Simulation Game of the Year” nominiert. Monster Train kann neben der iOS-Version auf Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One und PC über Steam, GOG.com und den Microsoft Store gespielt werden.

Für weitere Informationen zu Monster Train , stellt man die Weichen in Richtung www.TheMonsterTrain.com und koppelt sich an die Zuglok @TheMonsterTrain auf Twitter.

Über Good Shepherd Entertainment

Good Shepherd Entertainment ist ein preisgekrönter unabhängiger Videospiel-Publisher mit Sitz in den Niederlanden. Good Shepherd hat eine starke globale Präsenz aufgebaut und begleitet talentierte und innovative Entwicklungsteams dabei, Spiele zu schaffen, die Freude bereiten, überraschen, herausfordern und – am wichtigsten von allem – unterhalten. Wir tun dies, in dem wir Kreative mit Autor*innen, Musiker*innen und IP-Inhaber*innen zusammenbringen und durch strategische Zusammenarbeit mit einigen der bekanntesten Namen der Industrie, darunter Devolver Digital, Croteam und Perfect World. Zusätzlich zum von der Kritik gelobten John Wick: Hex, beinhaltet GSEs Titelauswahl eine weite Reihe an Titeln, darunter Monster Train , Phantom Doctrine, die Transport Fever Reihe, Hard West und Hard West II. Mehr Informationen gibt es auf www.GoodShepherd.games

Über Shiny Shoe

Shiny Shoe is das Enwicklungsstudio hinter den preisgekrönten Deckbuilding-Roguelike Monster Train . Shiny Shoe, das seinen Sitz in San Francisco hat und 2011 gegründet wurde, hat sich der Entwicklung von hochwertigen Erfahrungen mit froßem Wiederspielwert auf PC, Konsolen und mobilen Endgeräten verschrieben. Das Studio entwicklet gerad Inkbound, ein kooperatives Online-Roguelike, das 2023 erscheint. https://shinyshoe.com